СМИ узнали о задержке поставок деталей планшетов для переписи населения

Поставщики планшетов для переписи населения пока не получили комплектующие для сборки из-за карантина на фабриках в Китае. На переписи, которая запланирована на октябрь 2020 года, собирались использовать 360 тыс. планшетов

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Поставщики планшетов, предназначенных для стартующей с 1 октября Всероссийской переписи населения, на сегодняшний день не получили необходимых для сборки устройств объем комплектующих. Причиной задержки экспорта из Китая стал карантин, введенный в провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В связи с продленным на предприятиях Хубэя карантина подрядчики «Ростелекома» по проекту «Байтэрг» и «Аквариус» не могут получить комплектующие, утверждает собеседник издания. О проблеме рассказали еще два источника в компаниях — дистрибьюторах электроники из Китая. По данным «Коммерсанта», прибывшей первой партии частей может быть недостаточно для более чем 360 тыс. планшетов, которые должны начать поступать в региональные органы Росстата весной.

В «Ростелекоме» газете отказались комментировать информацию о задержке поставок, в Минпромторге заявили об отсутствии рисков переноса переписи из-за поставок оборудования.