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СМИ узнали о задержке поставок деталей планшетов для переписи населения

Поставщики планшетов для переписи населения пока не получили комплектующие для сборки из-за карантина на фабриках в Китае. На переписи, которая запланирована на октябрь 2020 года, собирались использовать 360 тыс. планшетов
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Поставщики планшетов, предназначенных для стартующей с 1 октября Всероссийской переписи населения, на сегодняшний день не получили необходимых для сборки устройств объем комплектующих. Причиной задержки экспорта из Китая стал карантин, введенный в провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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В связи с продленным на предприятиях Хубэя карантина подрядчики «Ростелекома» по проекту «Байтэрг» и «Аквариус» не могут получить комплектующие, утверждает собеседник издания. О проблеме рассказали еще два источника в компаниях — дистрибьюторах электроники из Китая. По данным «Коммерсанта», прибывшей первой партии частей может быть недостаточно для более чем 360 тыс. планшетов, которые должны начать поступать в региональные органы Росстата весной.

В «Ростелекоме» газете отказались комментировать информацию о задержке поставок, в Минпромторге заявили об отсутствии рисков переноса переписи из-за поставок оборудования.

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При этом, по данным собеседника издания, есть риск, что планшеты для переписи поставят только в Центральный регион России, а саму перепись будут дублировать на бумаге. Представитель Росстата сообщил «Коммерсанту», что «Ростелеком» не сообщал о каких-либо проблемах с поставкой устройств.

В ноябре «Ростелеком» провел конкурс на поставку 360 тыс. планшетов на сумму до 5,76 млрд руб., в котором победили структуры дистрибьюторов электроники Merlion и VVP Group — Tegrus и ООО «Центр дистрибьюции». После жалоб от российских производителей Минпромторг потребовал отменить результаты прошлого конкурса и выбрать поставщика из единого реестра российской радиоэлектронной продукции. В декабре Наталия Фоменко, пресс-секретарь занимавшего пост первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, сообщила, что для проведения переписи населения в 2020 году правительство запланировало купить планшетные ПК отечественного производства с российским ПО. Впоследствии поставщиками стали российские «Байтэрг» и «Аквариус», а стоимость закупки выросла до 7,2 млрд руб.

9 декабря занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о проведении всероссийской переписи населения с 1 по 31 октября 2020 года.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: перепись населения, «Ростелеком»
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