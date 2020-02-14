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В идлибской зоне деэскалации сбили вертолет армии Сирии

По данным СМИ, вертолет сбила вооруженная сирийская оппозиция. Это второй сбитый оппозицией вертолет сирийских сил за неделю в идлибской зоне деэскалации
Сирийский вертолет сбит ракетой в провинции Идлиб   (Фото: Ghaith Alsayed / AP)

Вертолет вооруженных сил Сирии был сбит на западе сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщило агентство Anadolu cо ссылкой на сирийскую оппозицию.

По его данным, вертолет следовал из города Алеппо и был сбит в районе населенного пункта Куптан-аль-Джабаль. В это время около Алеппо шли ожесточенные бои между вооруженной оппозицией и правительственными силами, сообщает Anadolu.

Сирийское агентство SANA со ссылкой на источник также сообщило, что вертолет был сбит в провинции Алеппо, где расположены позиции поддерживаемой Турцией оппозиции. По словам собеседника агентства, экипаж погиб.

Это уже второй вертолет сирийских сил, сбитый оппозицией за неделю. 11 февраля Минобороны Турции заявляло о сирийском вертолете, сбитом в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб. Турецкие СМИ сообщали, что его сбили боевики сирийской вооруженной оппозиции.

Ситуация в Идлибе обострилась в конце декабря, после того, как около 700 боевиков атаковали позиции сирийских сил в Идлибе. В результате сирийская армия потеряла 17 человек убитыми и 42 ранеными, потери боевиков примерно составили 200 человек убитыми.

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На территории Идлиба действуют как силы вооруженной сирийской оппозиции, так и террористические организации. Турция брала на себя обязательства по разделению оппозиции и террористов. В Москве неоднократно заявляли, что Анкара эти обязательства не выполнила.

Западные районы провинции Алеппо входят в зону деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии. Это одна из четырех зон деэскалации, созданных в мае 2017 года. Меморандум о создании зон был подписан в Астане в ходе переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. На переговорах присутствовали представители официального Дамаска, оппозиции, а также делегации стран-гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Сирия, вертолет, сирийская оппозиция
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