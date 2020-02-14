В идлибской зоне деэскалации сбили вертолет армии Сирии
Вертолет вооруженных сил Сирии был сбит на западе сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщило агентство Anadolu cо ссылкой на сирийскую оппозицию.
По его данным, вертолет следовал из города Алеппо и был сбит в районе населенного пункта Куптан-аль-Джабаль. В это время около Алеппо шли ожесточенные бои между вооруженной оппозицией и правительственными силами, сообщает Anadolu.
Сирийское агентство SANA со ссылкой на источник также сообщило, что вертолет был сбит в провинции Алеппо, где расположены позиции поддерживаемой Турцией оппозиции. По словам собеседника агентства, экипаж погиб.
Это уже второй вертолет сирийских сил, сбитый оппозицией за неделю. 11 февраля Минобороны Турции заявляло о сирийском вертолете, сбитом в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб. Турецкие СМИ сообщали, что его сбили боевики сирийской вооруженной оппозиции.
Ситуация в Идлибе обострилась в конце декабря, после того, как около 700 боевиков атаковали позиции сирийских сил в Идлибе. В результате сирийская армия потеряла 17 человек убитыми и 42 ранеными, потери боевиков примерно составили 200 человек убитыми.