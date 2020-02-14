В идлибской зоне деэскалации сбили вертолет армии Сирии

По данным СМИ, вертолет сбила вооруженная сирийская оппозиция. Это второй сбитый оппозицией вертолет сирийских сил за неделю в идлибской зоне деэскалации

Сирийский вертолет сбит ракетой в провинции Идлиб (Фото: Ghaith Alsayed / AP)

Вертолет вооруженных сил Сирии был сбит на западе сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщило агентство Anadolu cо ссылкой на сирийскую оппозицию.

По его данным, вертолет следовал из города Алеппо и был сбит в районе населенного пункта Куптан-аль-Джабаль. В это время около Алеппо шли ожесточенные бои между вооруженной оппозицией и правительственными силами, сообщает Anadolu.

Сирийское агентство SANA со ссылкой на источник также сообщило, что вертолет был сбит в провинции Алеппо, где расположены позиции поддерживаемой Турцией оппозиции. По словам собеседника агентства, экипаж погиб.

Это уже второй вертолет сирийских сил, сбитый оппозицией за неделю. 11 февраля Минобороны Турции заявляло о сирийском вертолете, сбитом в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб. Турецкие СМИ сообщали, что его сбили боевики сирийской вооруженной оппозиции.

Ситуация в Идлибе обострилась в конце декабря, после того, как около 700 боевиков атаковали позиции сирийских сил в Идлибе. В результате сирийская армия потеряла 17 человек убитыми и 42 ранеными, потери боевиков примерно составили 200 человек убитыми.