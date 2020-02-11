В Идлибе сбили вертолет сирийской армии

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В Сирии сбили вертолет, принадлежащий сирийской армии, сообщается в Twitter Минобороны Турции.

Вертолет сбили боевики сирийской вооруженной оппозиции, сообщает турецкая газета Turkiye. По данным издания, вертолет был сбит в районе населенного пункта Саракиб к югу от города Идлиб.

Накануне Турция сбила сирийский вертолет, уничтожили три танка и «нейтрализовали» 101 сирийского военного в ответ на гибель своих военнослужащих в Идлибе.

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