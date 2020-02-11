Политика , 11 фев, 14:43
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В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
В Сирии сбили вертолет, принадлежащий сирийской армии, сообщается в Twitter Минобороны Турции.
Вертолет сбили боевики сирийской вооруженной оппозиции, сообщает турецкая газета Turkiye. По данным издания, вертолет был сбит в районе населенного пункта Саракиб к югу от города Идлиб.
Накануне Турция сбила сирийский вертолет, уничтожили три танка и «нейтрализовали» 101 сирийского военного в ответ на гибель своих военнослужащих в Идлибе.
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