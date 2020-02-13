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Главы Генштабов России и Турции по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Фото: Global Look Press

Начальник Генштаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов 13 февраля поговорил по телефону со своим турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Генералы обсудили обстановку в Сирии, в том числе в Идлибской зоне деэскалации, а также другие «актуальные вопросы двусторонней повестки», говорится в сообщении.

С начала февраля в Сирии происходят столкновения между сирийскими и турецкими военными. С конца января в Идлибе идет наступление сирийских правительственных сил при поддержке союзников, в числе которых российские военные.

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3 февраля в районе города Саракиб обстрел сирийской армии унес жизни пяти турецких военных и трех гражданских специалистов. После этого Турция нанесла серию ударов по территории, на которой, предположительно, находились артиллерийские батареи сирийской армии. К 11 февраля правительственным войскам Сирии удалось установить контроль над трассой М5 (Алеппо — Дамаск), которая соединяет юг страны с севером. Кроме того, сирийская армия продвинулись вглубь идлибской зоны и заняла город Саракиб.

В ответ Турция обвинила Россию в «попустительстве сирийскому режиму» и потребовала остановить наступление в Идлибе, пообещав в противном случае начать на севере Сирии военную операцию. Кроме того, президент Турции заявил, что сирийские военные вместе с российскими военными наносят удары по мирным жителям в Идлибе. Москва эти обвинения отвергает, указывая, что позиции Москвы и Анкары по ряду вопросов расходятся.

Теги: Турция, Сирия, Валерий Герасимов
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