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Военные сообщили о двух попытках прорыва бронетехники боевиков в Идлибе
Порядка 700 боевиков атаковали вечером 19 декабря позиции сирийских военных в Идлибе. Ценой жизней 17 сирийских военнослужащих атаку удалось отбить. Задержать одну из групп боевиков помогло минное поле
Фото: SANA / Reuters

В провинции Идлиб на западе Сирии крупная группа боевиков при поддержке бронетехники попыталась прорваться в направлении города Синджар. Об этом, как передает ТАСС, говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Наступление боевики начали вечером 19 декабря. Их численность в Центре оценили в 300 человек. Атака началась после артиллерийской подготовки. Боевикам удалось вклиниться в оборону сирийской армии примерно на 1,5 км, однако в итоге они были остановлены артиллерийским огнем и ударами авиации. Резервы, подведенные сирийским командованием, смогли отбросить боевиков.

Примерно в это же время на еще одном участке в Идлибе предприняла попытку прорыва другая группа боевиков, численностью около 400 человек. Они перешли в наступление также при поддержке бронетехники — боевых машин пехоты и пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Они пытались прорваться в сторону населенного пункта Абу-Дали, но попали на минное поле. В этот момент передовые части сирийской армии открыли по ним огонь, боевики понесли значительные потери, передает ТАСС. «К 02:00 20 декабря атака вооруженных группировок была отражена», — сообщили в Центре.

Общие потери боевиков российские военные оценивают примерно в 200 человек убитыми и ранеными. Сирийская армия потеряла 17 человек убитыми и 42 ранеными.

Сирийское правительственное агентство SANA также сообщает, что на юго-востоке Идлиба на рассвете 20 декабря были стычки армии с боевиками. По их итогам «подразделения Сирийской арабской армии установили контроль над селениями и плантациями Умм-Джаляль, Рабиа, Хрейба, Шарат Аль-Аджаез и Умм-Твейна», пишет SANA. В этих населенных пунктах, уточняет агентство, располагались командные пункты террористических группировок, которые вели с этих позиций ракетные обстрелы территорий сопредельных провинций страны.

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Попытки наступления боевиков в провинции Идлиб продолжаются уже несколько дней. 17 декабря террористы совершили нападение при поддержке двух танков и БМП. В результате погибли три солдата, 20 человек пострадали. На следующий день при нападении группы из около 200 боевиков пострадали 12 военнослужащих.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Идлиб, Сирия, наступление
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