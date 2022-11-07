ФСБ раскрыла число выездов россиян на Украину

С июля по сентябрь ФСБ зафиксировала более 100 тыс. выездов граждан России на территорию Украины. Большая часть россиян была с частным визитом, а границу пересекала на машине. Выезды в ДНР и ЛНР за тот же период превысили 700 тыс.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Более 100 тыс. выездов россиян на территорию Украины зафиксировала за июль—сентябрь Федеральная служба безопасности. Это почти в 2,5 раза больше, чем с апреля по июнь, когда границу пересекли 42 тыс. россиян, следует из проанализированных РБК данных о количестве выездов россиян в зарубежные страны за третий квартал 2022 года.

В качестве цели поездки выезжающие на Украину чаще всего называли частную — более 66 тыс., деловую — 1,7 тыс. Еще 32 тыс. россиян указываются в статистике ФСБ как обслуживающий персонал транспортных средств. Большинство пересекающих границу въезжали на Украину на автомобиле (84 тыс. человек) или пешком (15 тыс.), однако среди других видов транспорта есть железнодорожный (707 человек) и водный (49 человек).

Статистика ФСБ отдельно фиксирует, что за июль—сентябрь более 700 тыс. россиян выехали в республики Донбасса: почти 367 тыс. — в ДНР и 350 тыс. — в ЛНР. ДНР и ЛНР находятся в числе лидеров в третьем квартале по количеству выехавших туда россиян — на восьмом и девятом месте соответственно. По сравнению с периодом апреля по июнь число пересечений границы в этом направлении, по данным ФСБ, возросло более чем на 70%. Во втором квартале 2022 года в ДНР въехали 211 тыс., в ЛНР — 200 тыс. россиян. Ранее для жителей ДНР и ЛНР был введен упрощенный порядок получения российского гражданства.

Статистику по выездам российских граждан в ДНР и ЛНР ФСБ со второго квартала 2022 года публикует отдельно, ранее эти данные были в отчетности Украины (Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля). 30 сентября Владимир Путин подписал договор о вхождении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Таким образом, данные по въездам в Херсонскую и Запорожскую области до конца сентября указывались в статистике по Украине — Владимир Путин подписал указ о признании их независимости накануне договора о вхождении в состав России, 29 сентября.

Ранее в Запорожской и Херсонской областях открыли центры по приему документов на оформление российского гражданства, где жителям выдавали паспорта России. О поездках в области с гуманитарными миссиями заявляли ряд НКО, политических партий и объединений, они также могут быть учтены в статистике по въезду на территории граждан России.

После начала Россией военной операции Украина временно закрыла пропускные пункты через границу с Россией и Белоруссией. С 1 июля для выезжающих граждан России начал действовать визовый режим: россияне не могут въезжать на территорию Украины, находиться в стране и покидать ее пределы, а также следовать через нее транзитом, если у них нет визы. Ее можно оформить в визовых центрах компании VFS Global в восьми городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Самара) или в третьих странах. В июле Украина сообщила о первых десяти обращениях от россиян на получение визы.

Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (тогда число выездов составило 5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле—сентябре прошлого года. Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. А число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет.