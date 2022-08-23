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Литва нашла способ запретить въезд россиян в Прибалтику без участия ЕС

Глава МИД Литвы Ландсбергис: страны Балтии могут запретить въезд россиянам без решения ЕС
Страны Балтии могут ввести свой запрет на выдачу виз россиянам вместе с Польшей и Финляндией, но решение на уровне ЕС было бы более юридически правильным. Мнения стран Евросоюза в этом вопросе разделились
Виды Литвы
Виды Литвы (Фото: Lukas Balandis / Scanpix / ТАСС)

Если ЕС не введет запрет на выдачу виз россиянам, это можно сделать на уровне стран Балтии, Польши и Финляндии, считает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает LRT.

«Мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию», — сказал он. При этом министр указал, что такое решение на уровне Евросоюза было бы наиболее устойчивым и юридически правильным.

Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Что важно знать
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

С 18 августа Эстония закрыла границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой, за несколькими исключениями, например, для дипломатов, лиц с правом на свободное передвижение по ЕС и тех, у кого в стране есть родственники. Днем ранее представитель правительства Германии Штеффен Хеберштрайт сообщил, что ЕС начал обсуждение инициативы некоторых его членов о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. За запрет выдачи виз выступают Эстония, Литва, Латвия, Чехия, Польша, Финляндия и Дания. Против инициативы, в частности, выступают Германия и Франция, а также Кипр, Греция и Португалия.

Чехия предложит главам МИД ЕС запретить выдачу виз россиянам
Политика
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал предложение запретить въезд россиянам «не лучшей идеей», отметив, что действовать надо избирательно и «не открывать двери для олигархов».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ЕС, «исходя из собственных обязательств, просто не имеет права» ограничивать выдачу виз целой нации. «Это тогда убьет всю идею демократии, либерализма, свободы и, как они называют, «нулевой толерантности», ксенофобии, национализма и так далее. Если они это сделают, хотя бы одна страна ЕС, они моментально распишутся в собственном национализме», — указала она.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
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