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Финляндия стала лидером в ЕС по числу въехавших с 24 февраля россиян

Лидерами в ЕС по числу въехавших после 24 февраля россиян стали Финляндия, Литва и Эстония
Второе и третье места заняли Литва и Эстония. Все эти страны в сентябре ограничили въезд россиян, после чего число приезжающих туда российских граждан сократилось
Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters
Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Финляндия заняла первое место в ЕС по количеству россиян, пересекших сухопутную границу страны после начала спецоперации на Украине, свидетельствуют данные европейского агентства по безопасности внешних границ Frontex. Туда с 24 февраля прибыли более 500 тыс. российских граждан. На втором и третьем месте — Литва (более 360 тыс., из них 189 тыс. приехали с территории Белоруссии, а 175 тыс. — из Калининграда) и Эстония (353 тыс.).

Все три страны осенью ограничили пересечение границы россиянами. С 19 сентября въезд в Литву закрыт для граждан России, за исключением некоторых категорий. При этом Вильнюс решил не выдавать гуманитарные визы тем, кто бежит от мобилизации. Литовские власти предлагали закрыть въезд россиянам с шенгенскими визами на уровне всего Евросоюза, но Еврокомиссия отвергла эту инициативу, так как визовый кодекс объединения не предусматривает полный запрет на выдачу краткосрочных виз.

После новых ограничений поток россиян в Литву сократился: как заявил глава управления страны по охране границы Саулюс Некрашявичюс, до 19 сентября в страну приезжали около 2 тыс. граждан России, а после это число сократилось примерно до 1 тыс. По данным Frontex, до запрета Литва была лидером среди стран по разнице между количеством прибывших и уехавших россиян, но теперь въезжает примерно столько же человек, сколько уезжает.

Власти Эстонии запретили въезд российских граждан с туристическими визами в один день с Литвой. В Финляндии аналогичные меры действуют с 30 сентября.

Всего с 24 февраля в Евросоюз через сухопутные границы прибыли более 1,379 млн россиян (из них обратно отправились 1,341 млн). За период с 2 по 9 октября их число сократилось вдвое по сравнению с предыдущей неделей. Frontex рассчитывает, что из-за введенных европейскими странами ограничений и установления российскими властями мобилизационных пунктов на границах в ЕС будет приезжать все меньше россиян.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Литва ЕС Финляндия Эстония
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