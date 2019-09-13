Россия и Чехия отказались от ограничений на перелеты

В ходе переговоров в Праге представителям авиационных властей России и Чехии удалось договориться о либерализации перелетов между Жуковским и столицей Чехии

Фото: Markus Mainka / DPA / ТАСС

Авиационные власти России и Чехии разрешили разногласия и договорились не ограничивать перелеты, говорится в сообщении Минтранса, поступившем в РБК.

По словам директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светланы Петровой, стороны пришли к договоренности о «полной либерализации частотного регулирования» перелетов между аэропортом Жуковский и пражским аэропортом имени Вацлава Гавела. Консультации представителей авиационных властей двух стран проходили в Праге, и в ходе переговоров была также закреплена договоренность о перелетах по проходящей над Россией авиатрассе Прага — Сеул.

2 июля власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение рейсов в Прагу для российских авиакомпаний — «Аэрофлота», «Победы» и «Уральских авиалиний». Источники РБК сообщали, что Прага пошла на такой шаг после того, как российские власти не дали согласия на полеты самолетов Czech Airlines из Праги в Сеул по транссибирскому маршруту — кратчайшему пути из Западной Европы в Японию и страны Юго-Восточной Азии. По словам собеседников РБК, Прага добивалась предоставления Czech Airlines постоянного разрешения на такие полеты, а Россия просила взамен увеличить частоту полетов между Москвой и Прагой.

В тот же день стороны договорились о восстановлении статус-кво — Минтранс России выдал Czech Airlines временное разрешение на полеты в Сеул, а чешское ведомство разрешило российским авиакомпаниям летать в Прагу. Еще через день власти Чехии ответили согласием на предложение Минтранса сохранить авиасообщение между странами в существующих объемах до конца лета и вернуться к решению возникших проблем в сентябре. Такое решение власти обеих стран объяснили нежеланием портить своим гражданам отпуска.