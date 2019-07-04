Чехия согласилась не прерывать авиасообщение с Россией до конца лета

Чехия согласилась не прерывать авиасообщение с Россией до конца лета

С предложением отложить решение спорных вопросов до осени выступил Минтранс России. В Москве отмечали, что нужно дать гражданам двух стран возможность планировать отпуска в разгар сезона

Фото: Petr Josek / Reuters

Авиавласти Чехии согласились на предложение Минтранса России сохранить авиасообщение между странами в существующих объемах до конца лета и вернуться к решению возникших проблем в сентябре. Об этом говорится в сообщении Минтранса Чехии.

«К концу лета они (Министерства транспорта России и Чехии. — РБК) возобновят переговоры, чтобы обсудить сотрудничество на будущее», — отметили в Праге.

Российская сторона предлагала отложить решение всех споров для того, «чтобы граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона».

В начале недели, 2 июля, стало известно, что Чехия аннулировала разрешение на выполнение рейсов российских авиакомпаний в Прагу. От этого пострадали «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии». Чехия, как рассказывали источники РБК, пошла на такой шаг после того, как российские власти отменили соглашение о полете Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью по так называемому транссибирскому маршруту — кратчайшему пути из Западной Европы в Японию и страны Юго-Восточной Азии.