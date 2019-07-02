«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

Власти Чехии аннулировали несколько разрешений на полеты между Прагой и Москвой, выданных «Аэрофлоту» на 2 июля. Из-за этого несколько рейсов компании отменили

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».

«Несмотря на то, что у «Аэрофлота» есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», — заявили в компании.

Отменены следующие рейсы за 2 июля:

SU2010/2011

SU2014/2015

SU2016/2017

SU2018/2019

«Аэрофлот» продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025.