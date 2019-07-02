«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
«Несмотря на то, что у «Аэрофлота» есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», — заявили в компании.
Отменены следующие рейсы за 2 июля:
- SU2010/2011
- SU2014/2015
- SU2016/2017
- SU2018/2019
«Аэрофлот» продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025.