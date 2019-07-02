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«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Власти Чехии аннулировали несколько разрешений на полеты между Прагой и Москвой, выданных «Аэрофлоту» на 2 июля. Из-за этого несколько рейсов компании отменили
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».

«Несмотря на то, что у «Аэрофлота» есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», — заявили в компании.

Отменены следующие рейсы за 2 июля:

  • SU2010/2011
  • SU2014/2015
  • SU2016/2017
  • SU2018/2019

«Аэрофлот» продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025.

Пассажиров, чьи рейсы отменили, будут перевозить как на SU2012/2013 и SU2024/2025, так и рейсами других авиаперевозчиков.

Тем, кто забронировал билеты на рейс между Москвой и Прагой на 2 июля, предлагают оформить возврат без сборов или же посетить другой европейский город «без взимания сбора за изменение маршрута».

В «Аэрофлоте» пообещали оповещать пассажиров через центр бронирования и информации и сообщать об изменениях на сайте компании и ее страницах в соцсетях.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Аэрофлот», Чехия, разрешение
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