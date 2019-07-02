Чехия отменила запрет на полеты российским авиакомпаниям

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,26 +0,30 EUR Бирж. 71,44 +0,38 Brent 64,89 +0,06% USD Нал. 63,65 62,81 EUR Нал. 71,93 71,00 USD ЦБ 63,05 -0,02 EUR ЦБ 71,40 -0,42 EUR/USD 1,1293 +0,0008 BTC/USD Бирж. 10 318,92 -325,08 IMOEX 2 796,07 -0,19% RTSI 1 392,43 -0,66% DJIA 26 717,43 +0,44% Nasdaq 8 091,16 +1,06%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Walmart $120 (+8,49%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Walmart $120 (+8,49%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 63,23 (+0,17) Quote, 12:29
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 71,41 (+0,01) Quote, 12:29
Fitch оценило влияние запрета авиасообщения с Россией на экономику Грузии Экономика, 12:31 Чехия отменила запрет на полеты российским авиакомпаниям Бизнес, 12:10 В Госдуме предложили губернатору извиниться за слова о жителях Канска Общество, 12:07 Сколько россиян готовы целиком перейти на товары в экологичной упаковке Зеленая экономика, 12:05  Как гендерные стереотипы влияют на развитие женщин в цифровой экономике Партнерский материал, 12:05 Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж Общество, 12:04  Кабмин поддержал законопроект о праве полиции объявлять предостережения Общество, 12:02 В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов Общество, 11:58 Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой Политика, 11:57 Как выглядят новые украшения Magnitude de Cartier Стиль, 11:51 Екатеринбург получил право провести летнюю Универсиаду 2023 года Спорт, 11:50 Выжившие: Volvo с пробегом 620 000 километров Авто, 11:40 В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России Общество, 11:40 У берегов Крыма на мель села яхта Общество, 11:37
Бизнес ,  
0 
Чехия отменила запрет на полеты российским авиакомпаниям
Чехия и Россия выдали авиакомпаниям разрешение на полеты до 7 июля
Фото: David W Cerny / Reuters

Утром 2 июля Минтранс России выдал авикомпании Czech Airlines разрешение совершать полеты, оно действует до 7 июля, сообщили в Министерстве транспорта Чехии.

«Сразу после этого министерство транспорта Чешской Республики начало взаимную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков. Поэтому полеты также будут разрешены до 7 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Прага не стремится заблокировать перелеты между двумя странами, но должна защищать интересы своих перевозчиков, отметили в министерстве.

Материал дополняется.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Чехия, авиасообщение
Материалы по теме
Минтранс обвинил власти Чехии в нарушении соглашения с Россией
Экономика
Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью
Общество
«Аэрофлот» и «Победа» отменили часть рейсов в Чехию из-за решения властей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter