Бизнес , 12:10
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Чехия отменила запрет на полеты российским авиакомпаниям
Чехия и Россия выдали авиакомпаниям разрешение на полеты до 7 июля
Утром 2 июля Минтранс России выдал авикомпании Czech Airlines разрешение совершать полеты, оно действует до 7 июля, сообщили в Министерстве транспорта Чехии.
«Сразу после этого министерство транспорта Чешской Республики начало взаимную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков. Поэтому полеты также будут разрешены до 7 июля 2019 года», — говорится в сообщении.
Прага не стремится заблокировать перелеты между двумя странами, но должна защищать интересы своих перевозчиков, отметили в министерстве.
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