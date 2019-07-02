Чехия отменила запрет на полеты российским авиакомпаниям

Чехия и Россия выдали авиакомпаниям разрешение на полеты до 7 июля

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Утром 2 июля Минтранс России выдал авикомпании Czech Airlines разрешение совершать полеты, оно действует до 7 июля, сообщили в Министерстве транспорта Чехии.

«Сразу после этого министерство транспорта Чешской Республики начало взаимную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков. Поэтому полеты также будут разрешены до 7 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Прага не стремится заблокировать перелеты между двумя странами, но должна защищать интересы своих перевозчиков, отметили в министерстве.

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