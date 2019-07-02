Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью

Чешская сторона недовольна условиями пролета по транссибирским маршрутам, рассказали источники РБК. Несколько рейсов в Чехию 2 июля отменили «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве. Информацию подтвердил источник в одной из авиакомпаний.

«[Прагу] не устраивают условия полета по транссибирским маршрутам для их национального перевозчика», — сказал собеседник в правительстве. Источник в одной из авиакомпаний пояснил, что «Минтранс России не согласовал полеты для авиакомпании Czech Airlines по маршруту Москва — Сеул». Ограничения с российской стороны были введены с 30 июня.

РБК направил запросы в посольство Чехии в России и Министерство транспорта Чехии.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что отменил несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, поскольку власти Чехии аннулировали выданные разрешения. Авиакомпания отменила рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017

SU2018/2019, выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025 продолжается. Чешская сторона также аннулировала разрешение «Победы» на рейсы из Москвы в Карловы Вары.