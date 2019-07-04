Минтранс предложил Чехии отложить вопрос о перелетах до осени

В начале недели Чехия отозвала разрешение авиакомпаниям из России на полеты в Прагу из-за запрета на транссибирские перелеты Czech Airlines. Теперь Минтранс предложил отложить спор до конца летнего туристического сезона

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Минтранс предложил властям Чехии перенести окончательное решение связанных с взаимным авиасообщением проблем на сентябрь — конец летнего сезона. Об этом РБК сообщили в пресс-службе российского министерства.

«Это делается для того, чтобы граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона», — отметили там.

В министерстве выразили надежду, что чешская сторона предложение поддержит, поскольку «забота о пассажирах является приоритетом деятельности транспортных министерств двух стран».

С 2 июля российские авиакомпании начали отменять свои рейсы в Чехию в связи с решением властей республики аннулировать разрешения на полеты. «Аэрофлот» сократил количество своих рейсов из Москвы в Прагу с шести до двух в день, также были отозваны разрешения на рейсы «Победы» в Карловы Вары и «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга и Москвы в Прагу. В Москве назвали такое решение Праги противоречащим соглашению между странами о воздушном пространстве, а позднее Минтранс Чехии вернул авиакомпаниям разрешения на полеты до 7 июля. Чешские власти указывали, что ведут интенсивные переговоры с российской стороной, чтобы полностью возобновить авиасообщения между двумя странами в ближайшие дни.