СК возбудил дело против экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Экс-совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев стал фигурантом уголовного дела, узнал РБК. Следственный комитет инкриминирует ему особо крупную растрату. У ПСБ рекордные претензии к бывшим собственникам

Алексей Ананьев (Фото: Максим Стулов / ТАСС)

Дело о растрате

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере, уточнил один из источников РБК. В понедельник, 9 сентября, СКР планирует обратиться в Басманный суд с ходатайством о заочном аресте Ананьева, сообщили оба собеседника.

Как заявили РБК в пресс-службе Промсвязьбанка, заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году. «В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. Банк признан в уголовном деле потерпевшим и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами», — отметили в ПСБ.

В кредитной организации добавили, что Арбитражный суд Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка.