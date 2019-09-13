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Вынесли депозит: каких банкиров обвиняли в хищениях и на какие суммы
Следственный комитет возбудил новое дело против владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Его обвиняют в хищении около 290 млрд руб. Хотин не первый банкир, обвиненный в хищении средств принадлежащего ему банка, но с самой крупной суммой претензий
Алексей Хотин, банк «Югра»
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сумма претензий: более 290 млрд руб.

Весной 2019 года против Алексея Хотина было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств банка «Югра» на сумму 7,5 млрд руб. 13 сентября стало известно, что против него заведено еще одно уголовное дело — о растрате на сумму около 283 млрд руб. Таким образом, совокупный ущерб превысил 290 млрд руб.

Дмитрий Ананьев (слева) и Алексей Ананьев, Промсвязьбанк
Фото: Евгений Стецко / Ведомости / ТАСС

Сумма претензий: 66 млрд руб. и $575 млн

По версии следствия, незадолго до санации Промсвязьбанка его владельцы Дмитрий и Алексей Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $575 млн в пользу подконтрольной им нидерландской компании PSK B.V. 10 сентября 2019 года они были заочно арестованы. Объявлены в международный розыск

Сергей Пугачев, Межпромбанк
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Сумма претензий: более 28 млрд руб.

Согласно материалам дела, в 2008–2009 годах бенефициар Межпромбанка и бывший сенатор Сергей Пугачев вместе с топ-менеджерами банка похитил более 28 млрд руб. Еще одно дело в отношении Пугачева СК завел позднее: его обвинили в злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов на 64 млрд руб. В 2010 году лицензия банка была отозвана, Пугачев уехал в Лондон, а затем во Францию, гражданином которой является. Дело против себя он называл политически мотивированным

Андрей Бородин, Банк Москвы
Фото: РИА Новости

Сумма претензий: около 13 млрд руб.

В 2010 году было заведено уголовное дело против владельца Банка Москвы Андрея Бородина. Вместе с заместителем Дмитрием Акулининым его обвинили в незаконной выдаче кредита на сумму почти в 13 млрд руб. компании «Премьер Эстейт». Эти средства впоследствии были обнаружены на счетах экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и его жены Елены Батуриной. По версии следствия, Бородин и Акулинин кредитовали средствами банка связанные с ними структуры. Вскоре после появления уголовного дела Бородин уехал за границу. В 2015 году в журнале Tatler вышел репортаж о жизни Бородина и его жены в одном из самых дорогих поместий Великобритании

Александр Бугаевский, банк «Интеркоммерц»
Фото: tadviser.ru

Сумма претензий: более 3,9 млрд руб.

Александр Бугаевский, бывший председатель правления банка «Интеркоммерц», был обвинен в мошенничестве и объявлен в розыск в 2016 году. По версии следствия, он вывел из банка более 3,9 млрд руб. В апреле 2018 года был задержан в Чехии, но в его выдаче было отказано

Олег Шигаев, Балтийский банк
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Сумма претензий: 3,37 млрд руб.

В 2015 году экс-глава Балтийского банка Олег Шигаев был заочно арестован и объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве и отмыванию средств. По версии следствия, он пользовался своим положением, чтобы выдавать кредиты подконтрольным ему юрлицам, на счета которых было перечислено почти 4 млрд руб.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, банк
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Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении ₽290 млрд
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