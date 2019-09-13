Вынесли депозит: каких банкиров обвиняли в хищениях и на какие суммы

Андрей Бородин, Банк Москвы

Сумма претензий: около 13 млрд руб.

В 2010 году было заведено уголовное дело против владельца Банка Москвы Андрея Бородина. Вместе с заместителем Дмитрием Акулининым его обвинили в незаконной выдаче кредита на сумму почти в 13 млрд руб. компании «Премьер Эстейт». Эти средства впоследствии были обнаружены на счетах экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и его жены Елены Батуриной. По версии следствия, Бородин и Акулинин кредитовали средствами банка связанные с ними структуры. Вскоре после появления уголовного дела Бородин уехал за границу. В 2015 году в журнале Tatler вышел репортаж о жизни Бородина и его жены в одном из самых дорогих поместий Великобритании