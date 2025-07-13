 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Роспотребнадзор раскрыл причину отравления более 300 человек в Дагестане

Причиной отравления более 370 человек в Дагестане стал возбудитель инфекции в водопроводной воде, которая подавалась без подготовки, сообщил Роспотребнадзор. На участке водовода обнаружили нарушения, в том числе застройку
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Причиной массового отравления водой в Магарамкентском районе Дагестана стало попадание возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки, сообщило управление Роспотребнадзора по республике. 

В ходе исследований установлено, что местом аварии был участок водовода от водоисточника «Джепельский» до села Гильяр. «Факторами, способствовавшими распространению инфекции, явились отсутствие водоподготовки, отсутствие регистрации аварий на водоводе и неинформирование органов Роспотребнадзора», — отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркнули в Роспотребнадзоре, на этом участке выявлены многочисленные нарушения, в частности нарушение зоны санитарной охраны водоисточника и несоблюдение зон санитарного разрыва на магистральных водоводах. По линии трассировки труб построены объекты индивидуального жилищного строительства, пояснили в ведомстве.

«Проведенный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий позволил стабилизировать ситуацию в пределах одного инкубационного периода», — заявили в дагестанском управлении Роспотребнадзора, отметив, что ситуация остается на контроле.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее говорил, что массовое отравление стало следствием халатности и безответственности. По его словам, не было должной очистки и хлорирования воды, которую пили люди, а об аварии на водопроводе не было своевременно доложено в Роспотребнадзор. Глава региона подчеркнул, что все виновные понесут ответственность независимо от занимаемой должности и связей.

Жителям пяти сел Дагестана запретили пить воду из крана
Общество
Фото:Wolfgang Maria Weber / IMAGO / ТАСС

О массовом отравлении жителей Магарамкентского района стало известно ночью 7 июля. В тот же день специалисты Роспотребнадзора вынесли постановление о вакцинации по эпидемическим показаниям, провели подворовые обходы, отбор проб от заболевших и дезинфекцию. Роспотребнадзор назвал возможной причиной отравлений употребление воды из водоисточника «Джепельский»

К 11 июля число отравившихся достигло 372, их них 357 — дети, сообщал минздрав республики. Среди пострадавших — жители населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гильяр, Гапцах.

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на два года. В рамках дела арестовали директора муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дагестан массовое отравление Роспотребнадзор водопроводная вода кишечная инфекция
Материалы по теме
В Дагестане назвали меры для ликвидации вспышки кишечной инфекции
Общество
В Дагестане после массового отравления задержали директора компании ЖКХ
Общество
Глава Дагестана пообещал наказания из-за массового отравления водой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Минобороны Украины объяснило сбои в автоматической постановке на учет Политика, 18:24
Роспотребнадзор раскрыл причину отравления более 300 человек в Дагестане Общество, 18:19
Акробат из Эфиопии получил травму в Большом Московском цирке Общество, 18:12
В Костроме установили бюст погибшего генерала Игоря Кириллова Политика, 17:58
Россиянка впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде Спорт, 17:44
Часть Сум осталась без света Политика, 17:33
У одноклубника вратаря сборной России отменили три гола в одном матче Спорт, 17:32
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Захарова назвала приоритетную тему переговоров Лаврова и Рубио в Малайзии Политика, 17:30
Российским пловцам на ЧМ запретили публиковать флаг страны в соцсетях Спорт, 17:21
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Ракетную опасность объявили на территории всего Краснодарского края Политика, 17:17
Джонсон в клубе на Капри спел в караоке и сфотографировался в сомбреро Политика, 17:06
В Петербурге пьяный мужчина с палкой напал на настоятеля храма Общество, 17:00
Биткоин обновил очередной максимум. Что будет с курсом в ближайшее время Крипто, 17:00