Роспотребнадзор раскрыл причину отравления более 300 человек в Дагестане

Причиной отравления более 370 человек в Дагестане стал возбудитель инфекции в водопроводной воде, которая подавалась без подготовки, сообщил Роспотребнадзор. На участке водовода обнаружили нарушения, в том числе застройку

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Причиной массового отравления водой в Магарамкентском районе Дагестана стало попадание возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки, сообщило управление Роспотребнадзора по республике.

В ходе исследований установлено, что местом аварии был участок водовода от водоисточника «Джепельский» до села Гильяр. «Факторами, способствовавшими распространению инфекции, явились отсутствие водоподготовки, отсутствие регистрации аварий на водоводе и неинформирование органов Роспотребнадзора», — отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркнули в Роспотребнадзоре, на этом участке выявлены многочисленные нарушения, в частности нарушение зоны санитарной охраны водоисточника и несоблюдение зон санитарного разрыва на магистральных водоводах. По линии трассировки труб построены объекты индивидуального жилищного строительства, пояснили в ведомстве.

«Проведенный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий позволил стабилизировать ситуацию в пределах одного инкубационного периода», — заявили в дагестанском управлении Роспотребнадзора, отметив, что ситуация остается на контроле.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее говорил, что массовое отравление стало следствием халатности и безответственности. По его словам, не было должной очистки и хлорирования воды, которую пили люди, а об аварии на водопроводе не было своевременно доложено в Роспотребнадзор. Глава региона подчеркнул, что все виновные понесут ответственность независимо от занимаемой должности и связей.

О массовом отравлении жителей Магарамкентского района стало известно ночью 7 июля. В тот же день специалисты Роспотребнадзора вынесли постановление о вакцинации по эпидемическим показаниям, провели подворовые обходы, отбор проб от заболевших и дезинфекцию. Роспотребнадзор назвал возможной причиной отравлений употребление воды из водоисточника «Джепельский»

К 11 июля число отравившихся достигло 372, их них 357 — дети, сообщал минздрав республики. Среди пострадавших — жители населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гильяр, Гапцах.

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на два года. В рамках дела арестовали директора муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство».