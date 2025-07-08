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Общество ,  
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СК завел дело после массового отравления водой в Дагестане

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Следователи возбудили уголовное дело из-за массового отравления водой жителей Магарамкентского района Дагестана, сообщает пресс-служба регионального отдела Следственного комитета (СК) России.

В понедельник и вторник, 7 и 8 июля, в больницы Дагестана пришло более ста жалоб на отравление, некоторых обратившихся госпитализировали, в их числе несовершеннолетние.

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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Следователи установили, что люди употребляли питьевую воду, которую подают в дома жителей сел по водопроводным линиям.

Дело заведено по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса России — производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на два года.

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Софья Полковникова
Дагестан отравление уголовное дело
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