Роспотребнадзор назвал возможную причину массового отравления в Дагестане
Причиной вспышки кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана могло стать употребление воды из водоисточника «Джепельский». Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
«Случаи заболевания выявлены среди детей от трех до 14 лет, преимущественно регистрируются в легкой форме, квалифицированная помощь оказывается в полном объеме», — говорится в сообщении.
Специалисты взяли пробы воды из водоисточника «Джепельский», находящегося в 14 километрах от села Магарамкента, для проведения лабораторных исследований. А также подготовлено постановление о запрете использования некипяченой воды для питья.
«Проводится обследование водовода и водоисточника на предмет наличия утечек и аварийных ситуаций. Кроме того, проводятся активные подворовые обходы с целью выявления всех пострадавших», — сообщили в управлении.
Жителям населенных пунктов, где зарегистрированы случаи заболевания, рекомендуют соблюдать меры предосторожности: использовать для питья и приготовления пищи бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть руки и соблюдать правила личной гигиены.
О массовом отравлении стало известно ночью 7 июля. Не менее 110 человек из Магарамкентского района Дагестана обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Из них 18 человек госпитализировали. Среди пострадавших жители населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.
В Дагестане регулярно происходят массовые отравления. Еще три года назад глава республики Сергей Меликов говорил, что в ситуации виноваты сами жители. По его словам, владельцы домов «сами делают сброс сточных вод в те водоемы, которые являются источником водоснабжения других людей».
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