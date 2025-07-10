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Общество ,  
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Жителям пяти сел Дагестана запретили пить воду из крана

Фото: Wolfgang Maria Weber / IMAGO / ТАСС
Фото: Wolfgang Maria Weber / IMAGO / ТАСС

В нескольких селах Дагестана 10—11 июля запретили использовать воду из крана в связи с дезинфекцией систем водоснабжения после массового отравления, сообщила пресс-служба местного Минстроя в телеграм-канале.

Речь идет о населенных пунктах Джепель, Мугерган, Гильяр, Куйсун, Магарамкент и Гапцах. Министерство в ходе проверок выявило нарушения эксплуатации систем водоснабжения.

«Не проводятся мероприятия по обеззараживаю воды в резервуарах, в сетях водоснабжения и накопительных емкостях, что могло привести к отравлениям среди населения», — говорится в сообщении ведомства.

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Сергей Меликов

Минстрой организовал доставку гипохлорита натрия (3 тонны) для дезинфекции воды и систем водоснабжения.

«С 18:00 10.07.2025 до 18:00 11.07.2025 (24 часа) запрещено использовать воду: для питья и приготовления пищи; в технических целях», — предупредило ведомство.

Местных жителей призвали провести дезинфекцию частных накопителей воды (бочки, колодцы, емкости).

Вспышку кишечной инфекции зафиксировали в Магарамкентском районе Дагестана. По предварительным данным, причиной стало употребление воды из источника «Джепельский». Число пострадавших достигло 302 человек, из них 294 — дети.

Управление СК по Дагестану возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Задержан Ренат Халидов, директор муниципального бюджетного учреждения Магарамкентского района «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Глава региона Сергей Меликов подчеркнул, что все виновные понесут ответственность независимо от занимаемой должности и связей.

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Полина Минаева
водоснабжение Дагестан отравление водопроводная вода
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