В Дагестане жители нескольких населенных пунктов массово отравились водой

Массовое отравление произошло в Магарамкентском районе — у жителей Магарамкента, Куйсуна, Гиляра, Гапцаха и Верхнего Тагиркента выявили кишечную инфекцию. Местные власти признавали, что вода часто становится причиной отравлений

Массовое отравление людей произошло в Магарамкентском районе Дагестана, предварительно, из-за воды, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, ночью 7 июля Роспотребнадзор получил сведения о множестве случаев кишечной инфекции у жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, инфекция распространялась через воду.

«В настоящее время в очаге работают специалисты Роспотребнадзора, проводится отбор проб воды и биоматериала от пострадавших», — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, чтобы локализовать очаг в пределах инкубационного периода.

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту массового отравления.

В Дагестане регулярно происходят массовые отравления, ситуацию комментировал глава региона Сергей Меликов. Еще три года назад он говорил, что за несколько месяцев произошло четыре случая массовых отравлений, что все они произошли по причине «именно воды». По его словам, виноваты и сами жители Дагестана. «Отравления происходят также и по причине того, что владельцы домов индивидуального жилого строительства сами делают сброс сточных вод в те водоемы, которые являются источником водоснабжения других людей», — отметил он.

«Существует режущее глаз несоответствие между огромным потенциалом республики и удручающим качеством жизни населения — дагестанцев. Условия жизни значительной части жителей не отвечают минимальным запросам цивилизации. Бо́льшая часть жителей лишена качественного водоснабжения, живет без нормальной канализации», — признавал Меликов, выступая в Совете Федерации.

В июне 2024 года в Буйнакске, также в республике Дагестан, более 270 человек обратились к врачам с симптомами кишечного заболевания. У них диагностировали острое кишечное отравление. Людям впоследствии посоветовали мыть продукты только кипяченой водой и пить только ее. Со временем состояние пострадавших улучшилось.