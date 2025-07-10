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Глава Дагестана пообещал наказания из-за массового отравления водой

Глава Дагестана Меликов пообещал наказания из-за массового отравления водой
Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: Данил Киселев / ТАСС)

Массовое отравление водой в Магарамкентском районе Дагестана стало следствием халатности и безответственности, заявил глава республики Сергей Меликов. По его словам, не было должной очистки и хлорирования воды, которую пили люди, а об аварии на водопроводе не было своевременно доложено в Роспотребнадзор. В итоге пострадали люди, в том числе дети.

Глава региона подчеркнул, что все виновные понесут ответственность независимо от занимаемой должности и связей. «Не спасет ни должность, ни связи, ни годы выслуги», — добавил Меликов.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

О вспышке кишечной инфекции в Магарамкентском районе стало известно ночью 7 июля. По предварительным данным, причиной стало употребление воды из источника «Джепельский». Число пострадавших достигло 302 человек, из них 294 — дети.

По словам Сергея Меликова, вспышка кишечной инфекции «идет на спад», тяжелых случаев нет, пациенты идут на поправку. «Врачи работают в селах, обходят дома, проводят профилактику, делается все, чтобы инфекция не распространилась дальше. Организован подвоз чистой воды, все силы брошены на защиту здоровья людей», — добавил Меликов.

Следственный комитет по республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Уже задержан Ренат Халидов, директор муниципального бюджетного учреждения Магарамкентского района «Жилищно-коммунальное хозяйство».

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