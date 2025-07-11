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Общество ,  
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В Дагестане продолжило расти число отравившихся водой

Минздрав Дагестана: число случаев отравления водой достигло 372
Фото: Минздрав республики Дагестан
Фото: Минздрав республики Дагестан

В Магарамкентском районе Дагестана выросло число случаев отравления водой. Большинство пострадавших — дети, сообщил минздрав республики к своем телеграм-канале.

«За последние четверо суток с симптомами кишечной инфекции зарегистрировано 372 человека, 357 из которых дети», — говорится в сообщении.

Также медработники района ходят по домам и выявляют пациентов с симптомами отравления, добавили в ведомстве.

Накануне в ведомстве сообщили, что к медикам с симптомами гастроэнтерита обратились 302 человека, более трети из них поместили в стационар.

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Фото:Wolfgang Maria Weber / IMAGO / ТАСС

Пациенты с инфекцией начали поступать в больницы Дагестана 7 июля — из Магарамкентского района республики. В тот же день специалисты Роспотребнадзора вынесли постановление о вакцинации по эпидемическим показаниям, провели подворовые обходы (2410 домов), отбор проб от заболевших и дезинфекцию.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Также задержан Ренат Халидов, директор муниципального бюджетного учреждения Магарамкентского района «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Вопрос лечения находится на контроле министра здравоохранения республики Ярослава Глазова.

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Анастасия Лежепекова
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