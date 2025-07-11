В Дагестане продолжило расти число отравившихся водой
В Магарамкентском районе Дагестана выросло число случаев отравления водой. Большинство пострадавших — дети, сообщил минздрав республики к своем телеграм-канале.
«За последние четверо суток с симптомами кишечной инфекции зарегистрировано 372 человека, 357 из которых дети», — говорится в сообщении.
Также медработники района ходят по домам и выявляют пациентов с симптомами отравления, добавили в ведомстве.
Накануне в ведомстве сообщили, что к медикам с симптомами гастроэнтерита обратились 302 человека, более трети из них поместили в стационар.
Пациенты с инфекцией начали поступать в больницы Дагестана 7 июля — из Магарамкентского района республики. В тот же день специалисты Роспотребнадзора вынесли постановление о вакцинации по эпидемическим показаниям, провели подворовые обходы (2410 домов), отбор проб от заболевших и дезинфекцию.
По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Также задержан Ренат Халидов, директор муниципального бюджетного учреждения Магарамкентского района «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Вопрос лечения находится на контроле министра здравоохранения республики Ярослава Глазова.
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