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Мальта с 25 июля отменит COVID-ограничения на въезд для туристов

Мальта, как и ряд других туристических стран, решила отменить коронавирусные ограничения для въезда туристов. Россия пока не возобновила авиасообщения с Мальтой, попасть туда можно через третьи страны
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Туристам, въезжающим на Мальту, с 25 июля не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 или тестировании, сообщается на официальном туристическом портале страны VisitMalta.

Мальта планирует отменить коронавирусные ограничения на въезд, несмотря на подъем заболеваемости COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, за прошлую неделю в стране выявили 3864 случая заражения коронавирусом. В середине мая недельный показатель составлял 528.

Запрет на въезд для непривитых туристов Мальта ввела в июле 2021 года. С апреля этого года ограничения смягчили: для посещения страны россиянам достаточно было предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Ослабление мер власти в том числе объяснили тем, что большая часть населения уже ревакцинирована.

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Россиянам для поездки на Мальту нужна шенгенская виза, напомнили в Ассоциации туроператоров России. Однако круг лиц, которые могут подать заявку на мальтийскую визу, ограничен. Пока подача разрешена только членам семей граждан Евросоюза и еврозоны, проживающих на Мальте. Также принимаются заявки на долгосрочные визы D и заявления граждан Мальты, имеющих двойное гражданство, если их мальтийский паспорт истек, но им нужно вернуться. Учеба, работа, воссоединение с гражданами России, Мальты, третьих стран и другие существенные цели поездки возможны в исключительных случаях и только по предварительному одобрению. Тем не менее отправиться на Мальту можно с любой действующей многократной шенгенской визой, отметили в АТОР.

Прямое регулярное авиасообщение с Мальтой у России пока приостановлено. В ассоциации напомнили, что с 15 июля Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение сухопутных границ. Теперь россияне смогут при наличии виз выезжать с любыми целями в Финляндию и страны Балтии, в том числе используя их аэропорты для транзита в другие государства Евросоюза.

В июне коронавирусные ограничения на въезд для туристов отменили и ряд других стран. Предъявлять справку о вакцинации от COVID-19 больше не нужно при посещении Кипра, Египта и Грузии. Таиланд это требование сохранил, но при этом отменил обязательный карантин по приезде.

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