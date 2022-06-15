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Пандемия коронавируса ,  
0 

Грузия разрешила туристам въезд без справок о вакцинации от COVID

Туристы могут попасть в Грузию без предъявления справок о вакцинации от COVID или ПЦР-тесте. Ранее в Тбилиси заявили, что почти полностью победили пандемию, сейчас число новых заболевших не превышает 100 человек в сутки
Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС
Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС

Граждане всех государств могут въезжать на территорию Грузии без предъявления на границе справок о полном курсе вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус или прохождении самоизоляции. Об этом говорится в постановлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили, опубликованном на портале «Законодательный вестник Грузии».

«Любое лицо, прибывающее из-за границы (независимо от гражданства), при выезде из любой страны освобождается от обязанности предоставления документа, подтверждающего полный курс вакцинации», — сказано в документе.

Постановление вступило в силу со среды, 15 июня.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Гарибашвили в середине апреля заявил, что в Грузии почти полностью победили пандемию коронавируса, что число ежедневных заболевших не превышает 100 человек. кризис преодолен. «Мы сняли ряд ограничений, мы отменили обязанность носить маски на улицах, у граждан будет больше свободы в этой сфере и будет снято напряжение», — рассказал он.

Обязательное ношение масок на улице в Грузии отменили с конца марта, требование оставили только для транспорта и закрытых помещений. С начала мая грузинское правительство сняло часть ограничений, маски остались необходимы только в больницах и транспорте.

В середине мая российские власти разрешили въезжать в Грузию через российские пункты пропуска на границе. В Москве намерены проработать возобновление авиасообщения с грузинскими городами, рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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За последние сутки в Грузии коронавирус выявили у 51 человека, умер один пациент. За все время пандемии обнаружили более 1,65 млн случаев инфекции, умерли 16 811 человек, следует из данных Минздрава республики.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Грузия коронавирус вакцинация от COVID-19 ограничения на выезд туризм

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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