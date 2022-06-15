Грузия разрешила туристам въезд без справок о вакцинации от COVID
Граждане всех государств могут въезжать на территорию Грузии без предъявления на границе справок о полном курсе вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус или прохождении самоизоляции. Об этом говорится в постановлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили, опубликованном на портале «Законодательный вестник Грузии».
«Любое лицо, прибывающее из-за границы (независимо от гражданства), при выезде из любой страны освобождается от обязанности предоставления документа, подтверждающего полный курс вакцинации», — сказано в документе.
Постановление вступило в силу со среды, 15 июня.
Гарибашвили в середине апреля заявил, что в Грузии почти полностью победили пандемию коронавируса, что число ежедневных заболевших не превышает 100 человек. кризис преодолен. «Мы сняли ряд ограничений, мы отменили обязанность носить маски на улицах, у граждан будет больше свободы в этой сфере и будет снято напряжение», — рассказал он.
Обязательное ношение масок на улице в Грузии отменили с конца марта, требование оставили только для транспорта и закрытых помещений. С начала мая грузинское правительство сняло часть ограничений, маски остались необходимы только в больницах и транспорте.
В середине мая российские власти разрешили въезжать в Грузию через российские пункты пропуска на границе. В Москве намерены проработать возобновление авиасообщения с грузинскими городами, рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
За последние сутки в Грузии коронавирус выявили у 51 человека, умер один пациент. За все время пандемии обнаружили более 1,65 млн случаев инфекции, умерли 16 811 человек, следует из данных Минздрава республики.