Таиланд отменил коронавирусный карантин для всех категорий туристов

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Таиланд отменил требование об обязательном карантине по коронавирусу для туристов из любых стран с 1 июня, сообщило управление страны по туризму.

Ранее для иностранных туристов действовали карантинные ограничения сроком до двух недель. Для россиян, завершивших курс вакцинации «Спутником V», карантин был не нужен, однако нужно было предоплатить два теста на инфекцию (на первый и пятый день пребывания в стране), а также предъявить бронь в отеле и страховку с покрытием не менее чем на $50 тыс., сообщалогенконсульство России в Таиланде. Вакцинированные «Спутником Лайт» также могли въехать в страну без карантина, но были обязаны оставаться в пределах регионов, которые входят в «туристическую песочницу» (SandBox).

Теперь совершеннолетние привитые туристы должны предъявить сертификат о полном курсе вакцинации, последнюю прививку нужно поставить не менее чем за 14 дней до поездки. Детям от пяти до 17 лет, которые приехали без сопровождения взрослых, нужно показать справку о вакцинации хотя бы одной дозой вакцины. Если они путешествуют с родителями, то освобождаются от этого требования. После въезда в Таиланд привитые путешественники могут сразу свободно передвигаться по королевству. Документы надо загрузить в систему Thailand Pass, которая сгенирирует QR-код для въезда в страну.

Тем, кто переболел коронавирусом, и туристам, однократно привитым после перенесенного заболевания нужно также иметь справку о перенесенном заболевании (в этом случае их будут считать как «полностью привитых» туристов).

Таиланд принимает туристов с вакцинами SinoVac, Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Covilo, Johnson&Johnson, Covaxin, Novavax, Medigen, Turkovac, «Спутник V».

Иностранцы без прививки или вакцинированные однократно должны будут загрузить свежую справку об отрицательном ПЦР-тесте или анализе на антитела через систему Thailand Pass (нужно сдать не ранее чем за 72 часа до прибытия). После этого они также смогут перемещаться по всей стране без ограничений.

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В случае, если у туриста нет справки об отрицательном тесте на COVID-19, дальнейшие действия определят сотрудники службы здравоохранения.

С 1 июня Таиланд также открыл контрольно-пропускные пункты на сухопутных границах, в том числе с Лаосом, Малайзией, Мьянмой и Камбоджей. Кроме этого, власти Таиланда сняли ограничения на массовые мероприятия в 43 провинциях «зеленой и синей» зоны по COVID-19. К ним относится Бангкок и Пхукет.

Откроется часть развлекательных заведений, в том числе пабы, бары, караоке-залы. Однако вход будет разрешен полностью вакцинированным туристам в масках. Покупать и распивать алкогольные напитки можно до полуночи.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Таиланде начал снижаться в апреле. За последние сутки в стране выявили 4 563 новых случаев заражения COVID-19, болеют 39 268 человек.