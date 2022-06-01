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Кипр отменил для туристов все ограничения из-за COVID-19

Фото: Shoja Lak / Getty Images
Фото: Shoja Lak / Getty Images

Кипр снял все ограничения для туристов с 1 июня, сообщило управление страны по туризму (.pdf).

Путешественникам больше не нужно предъявлять справку о вакцинации, отрицательном результате ПЦР- или экспресс-теста на коронавирусную инфекцию. Потребуются только удостоверение личности и посадочный талон.

Туристы должны надевать маски в автобусах и такси и в больницах. Рестораны, бары, кафе и ночные клубы Кипра имеют право самостоятельно ограничивать число посетителей.

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18 апреля власти отменили требование о заполнении карты полета CyprusFlightPass. Туристы вносили в нее информацию о сделанном тесте и согласие на повторный анализ по прилете.

Министерство здравоохранения Кипра отметило, что в стране темпы заболеваемости COVID-19 продолжают снижаться. По последним данным на 27 мая, в стране за сутки выявили 1 774 случая заражения.

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