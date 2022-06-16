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Пандемия коронавируса ,  
0 

Египет отменил все ограничения на въезд

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Египет отменил все связанные с коронавирусом ограничения на въезд иностранцев, сообщает Al-Arabiya. Раньше попасть в страну можно было по сертификату о вакцинации одной из одобренных Каиром вакцин («Спутник V» входит в их число) или по отрицательному результату ПЦР-теста.

В январе в Минтуризма Египта заявили, что изменят правила въезда, если эпидемиологическая обстановка в мире улучшится.

По данным ВОЗ, весной ситуация с коронавирусом в Египте стала нормализоваться: если 31 января в республике было зафиксировано более 15 тыс. случаев заражения, то 7 марта их число составило около 5 тыс., а 13 июня — всего 33.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Египет коронавирус ограничение на выезд

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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