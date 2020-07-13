РЖД приостановили продажу билетов на несколько поездов на юг из-за аварии

В частности, пока не продаются билеты между Тулой и Орлом на поезда, следующие из Москвы в Адлер, Белгород и Курск. Ранее в Тульской области с рельсов сошли вагоны с рудой, в аварии никто не пострадал

В компании «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили о приостановке продажи билетов на ряд поездов, следующих, в том числе, в южных направлениях, из-за аварии в Тульской области. Об этом говорится на сайте компании.

Временно не продаются билеты между Тулой и Орлом на поезда из Москвы в Курск и обратно, в Белгород и обратно, в Адлер и обратно, а также из Санкт-Петербурга в Белгород и обратно. Кроме того, на поезда № 720 и № 744 из Белгорода в Москву билеты не продаются по всему маршруту.

Также в пути задерживаются несколько составов, предупредили в РЖД.

На месте аварии работают восстановительные поезда.