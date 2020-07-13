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РЖД приостановили продажу билетов на несколько поездов на юг из-за аварии

В частности, пока не продаются билеты между Тулой и Орлом на поезда, следующие из Москвы в Адлер, Белгород и Курск. Ранее в Тульской области с рельсов сошли вагоны с рудой, в аварии никто не пострадал
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В компании «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили о приостановке продажи билетов на ряд поездов, следующих, в том числе, в южных направлениях, из-за аварии в Тульской области. Об этом говорится на сайте компании.

Временно не продаются билеты между Тулой и Орлом на поезда из Москвы в Курск и обратно, в Белгород и обратно, в Адлер и обратно, а также из Санкт-Петербурга в Белгород и обратно. Кроме того, на поезда № 720 и № 744 из Белгорода в Москву билеты не продаются по всему маршруту.

Также в пути задерживаются несколько составов, предупредили в РЖД.

На месте аварии работают восстановительные поезда.

В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
Общество
Фото: МЧС России

Накануне на перегоне станции Щекино — Лазарево сошли с рельсов 15 вагонов с рудой. В ходе аварии никто не пострадал, розлив топлива зафиксирован не был, сообщало управление МЧС по Тульской области. В РЖД также отметили, что угрозы для экологии нет.

Из-за схода вагонов с рельсов пассажирские поезда были перенаправлены по измененному маршруту через станцию Сухиничи.

В июне под Мурманском обрушился железнодорожный мост между станциями Кола и Выходной после того, как поднявшаяся вода в реке подмыла насыпь опоры. Движение на мосту прекратилось еще накануне, поезда останавливались перед мостом, а пассажиров отправляли через реку в Мурманск и обратно автобусами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

После аварии РЖД запретили отправку всех грузов в Мурманск, так как поврежденный путь был единственным. 19 июня в компании сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения с Мурманском в обход обрушившегося участка.

Автор: Мария Лисицына
Теги: РЖД, билеты на поезд, авария, Тульская область
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