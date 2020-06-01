В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола

Фото: МЧС России

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился на перегоне Мурманского отделения Октябрьской железной дороги. Обрушение произошло между станциями Кола и Выходной. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Видео: Блогер51/VK

По данным МЧС, в субботу из-за растаявшего на реке Кола снега подмыло насыпь опоры моста. «Сегодня в 14:30 пострадавшая опора не выдержала, и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста», — добавили в пресс-службе.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее, 31 мая, пресс-служба администрации Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост из-за того, что водой из реки Кола подмыло опору этого железнодорожного моста. Все поезда, следующие в Мурманск, останавливаются перед мостом, а пассажиров доставляют через реку в Мурманск и обратно к станции автобусами.