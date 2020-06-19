РЖД возобновили прерванное из-за обрушения моста сообщение с Мурманском

РЖД запустили временную схему перевозки грузов до порта Мурманска, после того как 30 мая произошло обрушение моста на подъезде к этому порту. Уголь — основной груз для Мурманского порта — пока возить запрещено

Фото: Василий Шитов / ТАСС

РЖД возобновили железнодорожное движение в сторону порта Мурманска с четверга, 18 июня, следует из телеграммы за подписью заместителя генерального директора РЖД Павла Иванова. Копия документа есть у РБК. Информацию подтвердили два источника, близких к железнодорожным операторам и их клиентам — грузоотправителям. РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

Речь идет о перевозке по временному участку Выходной — Мурмаши — Кола. «Разрешается с 18 июня 2020 года погрузка всех грузов, за исключением каменного угля, назначением на станцию Мурманск», — говорится в телеграмме. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис говорил, что сообщение будет восстановлено только вечером в пятницу, 19 июня. «Уже заканчиваются настроечные работы, и я очень рассчитываю, что сегодня вечером мы с вами увидим восстановление железнодорожного сообщения», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

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Перегон в Мурманской области между железнодорожными станциями Выходной и Кола был закрыт 30 мая из-за подъема воды в реке Кола. 1 июня она подмыла насыпь опоры, из-за чего обрушился железнодорожный мост. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. В результате аварии прервалось сообщение по железной дороге с Мурманском, а РЖД запретили доставку грузов в Мурманский порт, подконтрольный угольной компании СУЭК Андрея Мельниченко.