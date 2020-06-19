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РЖД возобновили прерванное из-за обрушения моста сообщение с Мурманском

РЖД запустили временную схему перевозки грузов до порта Мурманска, после того как 30 мая произошло обрушение моста на подъезде к этому порту. Уголь — основной груз для Мурманского порта — пока возить запрещено
Фото: Василий Шитов / ТАСС
Фото: Василий Шитов / ТАСС

РЖД возобновили железнодорожное движение в сторону порта Мурманска с четверга, 18 июня, следует из телеграммы за подписью заместителя генерального директора РЖД Павла Иванова. Копия документа есть у РБК. Информацию подтвердили два источника, близких к железнодорожным операторам и их клиентам — грузоотправителям. РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

Речь идет о перевозке по временному участку Выходной — Мурмаши — Кола. «Разрешается с 18 июня 2020 года погрузка всех грузов, за исключением каменного угля, назначением на станцию Мурманск», — говорится в телеграмме. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис говорил, что сообщение будет восстановлено только вечером в пятницу, 19 июня. «Уже заканчиваются настроечные работы, и я очень рассчитываю, что сегодня вечером мы с вами увидим восстановление железнодорожного сообщения», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Видео: Блогер51/VK
Видео: Блогер51/VK

Перегон в Мурманской области между железнодорожными станциями Выходной и Кола был закрыт 30 мая из-за подъема воды в реке Кола. 1 июня она подмыла насыпь опоры, из-за чего обрушился железнодорожный мост. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. В результате аварии прервалось сообщение по железной дороге с Мурманском, а РЖД запретили доставку грузов в Мурманский порт, подконтрольный угольной компании СУЭК Андрея Мельниченко.

Из-за рухнувшего моста часть грузов из Мурманска уйдет в порты Прибалтики
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Последствия ​обрушения железнодорожного моста через реку Кола

«Сейчас работает временный участок с ограниченной пропускной способностью, он функционирует только в светлое время суток», — сказал РБК источник среди железнодорожных операторов. По его словам, есть определенная очередность проезда — в первую очередь везут «продукты питания, медицинские товары, одежду, обувь и вот это вот все, а остальные грузы стоят в очереди».

«Уголь пока не разрешено возить, потому что обычно он перевозится в больших объемах и он может просто забить станции», — добавил собеседник РБК. Грузооборот Мурманского порта в 2019 году составил 23 млн т, сообщал СУЭК. Большая часть (14–15 млн т) приходилась, как раз на перевалку угля. Из-за аварии несколько крупных клиентов Мурманского порта, включая «Еврохим», решили перенаправить часть своих грузов в порты Прибалтики. РЖД ввели для них 25-процентные скидки при поставках в Латвию.

Ранее Чибис обещал восстановить железнодорожное сообщение с Мурманском до конца июня. Его заместитель Ольга Кузнецова подчеркивала, что для восстановления сообщения будет использована часть строящейся ветки Мурманского транспортного узла (МТУ), ее подрядчик — «Ямалтрансстрой». «Планируется, что будет построено 5,7 км нового пути», — говорила она. Движение по временному участку планировалось организовать до конца июня, а строительство нового моста и возобновление движения по существующему участку — к началу октября. На восстановление моста РЖД направят 1,2 млрд руб.

Авторы: Мария Кокорева, Елизавета Антонова
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Из-за рухнувшего моста часть грузов из Мурманска уйдет в порты Прибалтики
Бизнес
СК возбудил дело после обрушения железнодорожного моста под Мурманском
Общество
РЖД запретили отправку грузов на Мурманск из-за рухнувшего моста
Бизнес
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