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Общество ,  
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В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском

Железнодорожники завершают работы по восстановлению железной дороги под Мурманском
Железнодорожники завершают работы по восстановлению железной дороги под Мурманском (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено в обход участка, на котором обрушился мост. Об этом заявил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, передает «РИА Новости».

«Мы возобновляем железнодорожное сообщение до мурманского узла… Было сконцентрировано большое количество техники — 250 единиц, ежесуточно выходило до тысячи человек», — сообщил Голомолзин.

По его словам, работы по строительству обводной дороги проходили в сложных рельефных условиях. Рабочие вывезли 52 тыс. куб. м скальных пород, на сооружение дороги было потрачено в общей сложности более 120 тыс. куб.м грунта.

РЖД возобновят прерванное из-за обрушения моста сообщение с Мурманском
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Фото: Василий Шитов / ТАСС

Ранее 19 июня в РЖД сообщили, что сняли запрет на грузоперевозки до мурманского морского порта в связи с завершением строительства временного участка Выходной — Мурмаши — Кола.

В компании заявили о возобновлении движения в ближайшее время. В РЖД разработали график движения, который включает подвод к порту поездов, задержанных в пути.

1 июня железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано из-за обрушения моста через реку Кола, которая в результате паводка подмыла опоры сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 263 УК).

Теги: железная дорога, Мурманск, обрушение
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