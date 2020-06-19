В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском

Железнодорожники завершают работы по восстановлению железной дороги под Мурманском (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено в обход участка, на котором обрушился мост. Об этом заявил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, передает «РИА Новости».

«Мы возобновляем железнодорожное сообщение до мурманского узла… Было сконцентрировано большое количество техники — 250 единиц, ежесуточно выходило до тысячи человек», — сообщил Голомолзин.

По его словам, работы по строительству обводной дороги проходили в сложных рельефных условиях. Рабочие вывезли 52 тыс. куб. м скальных пород, на сооружение дороги было потрачено в общей сложности более 120 тыс. куб.м грунта.

Ранее 19 июня в РЖД сообщили, что сняли запрет на грузоперевозки до мурманского морского порта в связи с завершением строительства временного участка Выходной — Мурмаши — Кола.