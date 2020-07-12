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В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов. Об этом говорится на сайте управления МЧС по области.

«Пострадавших нет. Розлива топлива нет», — уточняется в сообщении.

В Старом Осколе сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда
Общество
Фото: rzd_ru / VK

Из-за аварии движение пассажирских поездов будет осуществляться по измененному маршруту через станцию Сухиничи. В график пассажирского поезда по направлениям Москва — Белгород и Белгород — Москва также внесены изменения.

На месте происшествия работают восстановительные поезда РЖД и специалисты областного управления МЧС.

В марте в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем, в результате на Транссибирской магистрали было нарушено движение поездов. Никто не пострадал, на место происшествия отправляли два восстановительных вагона.

Теги: Тульская область, МЧС
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