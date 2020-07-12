В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой

Фото: МЧС России

В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов. Об этом говорится на сайте управления МЧС по области.

«Пострадавших нет. Розлива топлива нет», — уточняется в сообщении.

Из-за аварии движение пассажирских поездов будет осуществляться по измененному маршруту через станцию Сухиничи. В график пассажирского поезда по направлениям Москва — Белгород и Белгород — Москва также внесены изменения.

На месте происшествия работают восстановительные поезда РЖД и специалисты областного управления МЧС.