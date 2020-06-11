В РЖД назвали дату возвращения «Сапсанов» к обычному графику

В июне—июле в расписание вернут несколько десятков поездов, отмененных из-за пандемии, в том числе 12 скоростных Москва — Санкт-Петербург

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

РЖД в конце июня восстановят движение поездов по многим направлениям. В частности, возобновится движение высокоскоростных поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом.

На специальной странице, посвященной изменениям расписания в связи с распространением коронавирусной инфекции, анонсировано, что с 24 июня будут возвращены 12 поездов «Сапсан», движение которых было отменено с 13 апреля.

В последней декаде июня возобновляется движение поездов в Анапу из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска, в Сочи — из Мурманска, Смоленска, Брянска и Череповца. В начале июля в расписание вернется поезд Воркута — Новороссийск, а также Тамбов — Адлер.

Часть поездов по-прежнему отменена. Речь идет в том числе о составе «Смена — А. Бетанкур» на маршруте Москва — Санкт-Петербург, поездах, связывающих столицу с Воронежем, Кировом, Калининградом, Липецком и рядом других городов.

В мае компания возобновила продажи билетов на поезда за 90 дней до отправления. Сначала это коснулось 50 пар поездов, но в РЖД заверили, что по мере улучшения эпидемической ситуации список будет расширен.

29 мая в компании перестали продавать билеты на поезда дальнего следования с учетом социальной дистанции. В РЖД особо отметили, что следуют рекомендациям Минтранса и Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.