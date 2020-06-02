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СК возбудил дело после обрушения железнодорожного моста под Мурманском

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Колу в Мурманской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 263 УК). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия и выясняют причины обрушения, говорится в сообщении.

Появилось видео с места обрушения моста в Мурманской области
Общество

Пролет железнодорожного моста через реку Колу обрушился накануне, 1 июня. Обрушение произошло на перегоне Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, из-за него никто не пострадал. Ранее, 30 мая, перегон закрыли, на нем вели восстановительные работы.

Из-за обрушения моста прервалось железнодорожное сообщение с Мурманском. По данным «Российских железных дорог» (РЖД), через мост по реке Кола шла единственная железная дорога в город. Теперь следующих в Мурманск пассажиров довозят до места аварии на поезде, а затем они пересаживаются на специальные автобусы, сообщили в РЖД. Кроме того, в город приостановили доставку грузов по железной дороге.

В пресс-службе администрации Мурманской области сообщили, что на восстановление моста потребуется две-три недели. Источник РБК, близкий к РЖД, оценил сроки восстановления в шесть-семь месяцев.

Теги: обрушение, уголовное дело, Мурманская область
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