СК возбудил дело после обрушения железнодорожного моста под Мурманском

Фото: МЧС России

Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Колу в Мурманской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 263 УК). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия и выясняют причины обрушения, говорится в сообщении.

Пролет железнодорожного моста через реку Колу обрушился накануне, 1 июня. Обрушение произошло на перегоне Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, из-за него никто не пострадал. Ранее, 30 мая, перегон закрыли, на нем вели восстановительные работы.

Из-за обрушения моста прервалось железнодорожное сообщение с Мурманском. По данным «Российских железных дорог» (РЖД), через мост по реке Кола шла единственная железная дорога в город. Теперь следующих в Мурманск пассажиров довозят до места аварии на поезде, а затем они пересаживаются на специальные автобусы, сообщили в РЖД. Кроме того, в город приостановили доставку грузов по железной дороге.