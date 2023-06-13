JPMorgan выплатит $290 млн жертвам насилия Джеффри Эпштейна

Deutsche Bank выплатил в рамках урегулирования $75 млн, JPMorgan — $290 млн. Они в рамках сделки не признали свою вину. Жертвы насилия обвиняли банки получении выгоды от преступных схем Эпштейна

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Один из крупнейших банков мира JPMorgan Chase выплатит в рамках урегулирования иска $290 млн жертвам насилия финансиста Джеффри Эпштейна, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на адвокатов истцов.

«Теперь мы все понимаем, что поведение Эпштейна было чудовищным, и мы считаем, что это урегулирование отвечает интересам всех сторон, особенно выживших, которые пострадали от невообразимых злоупотреблений со стороны этого человека», — говорится в пресс-релиза банка, который цитирует Bloomberg.

В банке подчеркнули, что любая связь с Эпштейном была ошибкой, и заверили, что не стали бы сотрудничать с финансистом, если бы знали о преступной подоплеке его бизнеса. Источник агентства уточнил, что в рамках соглашения банк не признает себя ответственным за преступления Эпштейна.

Коллективный иск был подан от лица пострадавшей Джейн Доу, этот псевдоним используется в США для участников процессов, которые желают сохранить анонимность. Она обвинила банк в получении прибыли от деятельности Эпштейна и содействии его предполагаемой торговли людьми, женщина уточняла, что финансист платил ей и другим жертвам наличными, снятыми со счета в JPMorgan. Банк продолжал обслуживать Эпштейна даже после того, как поступали тревожные сигналы о его операциях.

Иск был также направлен против Deutsche Bank, он пошел на сделку с потерпевшими месяц назад, в середине мая. За урегулирование коллективного иска банк заплатил $75 млн. Адвокаты истцов в фирмах Boies Schiller Flexner и Edwards Pottinger тогда назвали сумму выплат крупнейшим урегулированием иска по торговле людьми для сексуальной эксплуатации с участием банка.





Из-за нескольких исков от жертв Эпштейна свой пост этой весной покинул глава JPMorgan Джейми Даймон. Financial Times со ссылкой на источник в JPMorgan пишет, что в ходе внутренней проверки не было обнаружено никаких записей о том, что Даймон напрямую общался с Эпштейном или участвовал в каких-либо обсуждениях по поводу сохранения его в качестве клиента.