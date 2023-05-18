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Deutsche Bank выплатит компенсации из-за обвинений в содействии Эпштейну

Deutsche Bank выплатит рекордные $75 млн за урегулирование иска о содействии Эпштейну
Deutsche Bank сперва называл необоснованными обвинения, в которых утверждалось о содействии Эпштейну в торговле людьми. Спустя полгода организация согласилась на крупнейшую компенсацию среди схожих дел, но вину не признала
Фото: Stephanie Keith / Getty Images
Фото: Stephanie Keith / Getty Images

Deutsche Bank выплатит $75 млн для урегулирования коллективного иска против десятков человек, в нем организацию обвиняли в содействии финансисту Джеффри Эпштейну в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, сообщили адвокаты истцов, пишут The Wall Street Journal и Bloomberg.

Источники WSJ отмечают, что банк в рамках урегулирования не стал признавать свою ответственность.

В Deutsche Bank отказались комментировать урегулирование иска, отметив, что вложили более €4 млрд в усиление контроля и операционные процессы, а также нарастил численность персонала, который занимается борьбой с финансовыми преступлениями. «За последние годы Deutsche Bank добился значительного прогресса в устранении ряда прошлых проблем», — сказал представитель банка Дилан Риддл.

Адвокаты истцов в фирмах Boies Schiller Flexner и Edwards Pottinger назвали сумму выплат крупнейшим урегулированием иска по торговле людьми для сексуальной эксплуатации с участием банка. В совместном заявлении говорилось, что соглашение стало результатом более чем десятилетней работы юристов по привлечению к ответственности «одного из финансово-банковских партнеров Эпштейна» за роль, которую банк «сыграл в содействии его организации по торговле людьми».

Истцы обратились в суд против Deutsche Bank в прошлом ноябре. Одна из них, выступившая анонимно, говорила, что Deutsche Bank вел бизнес с Эпштейном в течение пяти лет, зная, что тот использовал деньги на своих банковских счетах для торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Deutsche Bank проигнорировал тревожные сигналы, в том числе выплаты многочисленным молодым женщинам, говорилось в документе.

Deutsche Bank тогда назвал иск необоснованным и пообещал защищаться в суде.

Главу второго банка JPMorgan, Джейми Даймона, сместили с должности этой весной. Bloomberg отмечает, что решение о смене главы банка было принято после нескольких исков от предполагаемых жертв Эпштейна. Financial Times со ссылкой на источник в JPMorgan пишет, что в ходе внутренней проверки не было обнаружено никаких записей о том, что Даймон напрямую общался с Эпштейном или участвовал в каких-либо обсуждениях по поводу сохранения его в качестве клиента.

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Эпштейна задержали в США летом 2019-го и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к занятию проституцией. В августе того же года тело финансиста обнаружили в камере. Позже пришла к выводу подтвердила, что причиной смерти стало самоубийство.
 

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