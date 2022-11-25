WSJ узнала об обвинении JP Morgan и Deutsche Bank в помощи Эпштейну

Авторы иска считают, что Deutsche Bank и JPMorgan продолжали обслуживать Эпштейна, несмотря на сообщения об их клиенте, и тем самым способствовали тому, «чтобы его схема секс-торговли продолжала работать»

Женщины, обвинившие американского финансиста Джеффри Эпштейна в секс-торговле несовершеннолетними, подали иск против Deutsche Bank и JPMorgan. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Они добиваются, чтобы их иску к Deutsche Bank и JP Morgan присвоили статус коллективного, и требуют выплаты компенсаций от банков. Иски были поданы в федеральный суд Нью-Йорка 24 ноября.

Авторы иска считают, что финансовые организации продолжали обслуживать Джеффри Эпштейна, несмотря на поступавшие сообщения об их состоятельном клиенте, «тем самым способствовав тому, чтобы его схема торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации продолжала работать».

«Мы считаем иск необоснованным и представим наши аргументы в суде», — заявил представитель Deutsche Bank. Представитель JP Morgan отказался от комментариев.

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