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Маска вызвали в суд по делу о связи JPMorgan с Эпштейном

Виргинские острова США направили Илону Маску повестку в суд по делу JPMorgan и Эпштейна

Власти Виргинских островов США направили бизнесмену, владельцу Twitter, Tesla и SpaceX Илону Маску повестку в суд в рамках уголовного дела, в котором JPMorgan обвиняют в «связях» с Джеффри Эпштейном — американским финансистом, задержанным в 2019 году по обвинению в торговле людьми, передает Reuters.

Маска и Эпштейна называют клиентами банка JPMorgan. В связи с этим суд решил запросить у бизнесмена все сообщения между ним и JPMorgan относительно Эпштейна, а также сообщения между Маском и Эпштейном. Также суд попросил предоставить все документы, касающиеся гонораров, которые Маск заплатил Эпштейну или JPMorgan, и документы, в которых может говориться о причастности финансиста к торговле людьми.

Саму повестку направили Маску еще 28 апреля, уточняет Reuters.

В начале апреля повестки в суд по этому же делу отправили сооснователю Google Сергею Брину, председателю правления Hyatt Hotels Group Томасу Притцкеру, главе Boston Properties Мортимеру Цукерману, а также бывшему президенту Walt Disney Company Майклу Овицу.

Эпштейна задержали в США летом 2019 года и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к занятию проституцией. В августе того же года тело финансиста нашли в камере. Позже судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти стало самоубийство.

Осенью 2022 года The Wall Street Journal писала, что женщины, обвинившие Эпштейна в секс-торговле несовершеннолетними, подали иск к Deutsche Bank и JPMorgan. Авторы иска утверждали, что финансовые организации продолжали обслуживать Эпштейна, несмотря на поступавшие сообщения об их состоятельном клиенте, «тем самым способствовав тому, чтобы его схема торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации продолжала работать».

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В марте 2023 года Reuters, Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники сообщали, что правление JPMorgan Chase & Co. решило сместить главу банка Джейми Даймона с должности из-за дела Эпштейна.

Теги
Илон Маск JPMorgan США Виргинские острова суд
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