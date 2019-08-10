Общество , 10 авг, 16:33
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Обвиненный в секс-торговле миллиардер из США покончил с собой
Тело арестованного ранее 66-летнего Джеффри Эпштейна нашли в камере следственного изолятора на Манхэттене
Джеффри Эпштейн
Американский финансист, миллиардер Джеффри Эпштейн, которому в прошлом месяце были предъявлены обвинения в секс-торговле несовершеннолетними, покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Информацию также подтверждают источники газеты The New York Post.
В прошлом месяце федеральные прокуроры Манхэттена обвинили 66-летнего Эпштейна в незаконной торговле девушками в возрасте 14 лет.
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