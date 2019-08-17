Экспертиза подтвердила самоубийство миллиардера Эпштейна

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,52 +0,46 EUR Бирж. 73,76 +0,36 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 67,02 64,67 EUR Нал. 74,72 72,08 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1090 -0,0017 BTC/USD Бирж. 10 357,00 -14,00 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 886,01 +1,20% Nasdaq 7 895,99 +1,67%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+28,22%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+21,43%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+28,22%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+21,43%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 16 авг, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 16 авг, 13:30
В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений Общество, 05:43 СМИ узнали о жалобах врачей на меры властей после взрыва в Северодвинске Общество, 05:37 Защитник «Спартака» сравнил отношение к закону в России и Швейцарии Спорт, 05:15 В аэропортах США восстановили работу системы таможенного контроля Общество, 04:56 Глава МИД Польши назвал способ военного сдерживания России Политика, 04:21 Экспертиза подтвердила самоубийство миллиардера Эпштейна Общество, 04:17 СМИ узнали о случайно запущенной в ангаре в Крыму ракете Общество, 03:47 В США выдали ордер на арест освобожденного Гибралтаром иранского танкера Политика, 03:38 Ученые назвали последствия возможной ядерной войны между Россией и США Общество, 03:14 Минздрав объяснил идею запретить чипсы и газировку на работе Общество, 02:40 Умер актер Питер Фонда Общество, 02:19 В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка Общество, 02:14 Fitch и S&P понизили рейтинг Аргентины Экономика, 01:58 «Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании Спорт, 01:49
Общество ,  
0 
Экспертиза подтвердила самоубийство миллиардера Эпштейна
Причиной смерти финансиста Эпштейна стало самоубийство, подтвердила судмедэкспертиза. Ранее источники WP сообщали, что в ходе вскрытия у финансиста обнаружили перелом подъязычной кости, который более характерен для жертв убийств
Джеффри Эпштейн (в центре) (Фото: Uma Sanghvi / ZUMA Press / Global Look)

Судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна стало самоубийство. Об этом сообщает Associated Press.

Как указывает Bloomberg со ссылкой на человека, знакомого с отчетом судмедэкспертов, вскрытие было проведено еще в прошлое воскресенье, однако публикация отчета была отложена в ожидании получения дополнительной информации.

Накануне источники The Washington Post сообщили, что во время вскрытия тела эксперты обнаружили множественные переломы шеи, в том числе перелом подъязычной кости.

Общество
Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой

О смерти 66-летнего Эпштейна стало известно 10 августа. Сообщалось, что он покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена. 

Эпштейна задержали в начале июля, позднее ему предъявили обвинения в секс-торговле несовершеннолетними. В 2008 году миллиардер признал себя виновным в склонении лиц младше 18 лет к занятию проституцией. Эпштейн заключил сделку со следствием, и его приговорили к 13 месяцам тюрьмы и обязали выплатить компенсации.

После смерти Эпштейна женщины, обвинившие финансиста в секс-торговле несовершеннолетними, заявили, что будут добиваться получения компенсации из его имущества.

Автор: Юлия Выродова
Теги: миллиардер, самоубийство
Материалы по теме
СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна
Общество
WP узнала о выявленном при вскрытии Эпштейна переломе подъязычной кости
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter