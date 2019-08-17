Экспертиза подтвердила самоубийство миллиардера Эпштейна

Судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна стало самоубийство. Об этом сообщает Associated Press.
Как указывает Bloomberg со ссылкой на человека, знакомого с отчетом судмедэкспертов, вскрытие было проведено еще в прошлое воскресенье, однако публикация отчета была отложена в ожидании получения дополнительной информации.
Накануне источники The Washington Post сообщили, что во время вскрытия тела эксперты обнаружили множественные переломы шеи, в том числе перелом подъязычной кости.
О смерти 66-летнего Эпштейна стало известно 10 августа. Сообщалось, что он покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена.