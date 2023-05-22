WSJ узнала о попытках Эпштейна угрожать Гейтсу из-за романа с россиянкой

Эпштейн хотел заручиться поддержкой Гейтса для создания благотворительного фонда. Не добившись успеха, он попытался шантажировать миллиардера, угрожая раскрыть его роман с российский бриджисткой, пишет WSJ

Билл Гейтс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в торговле людьми, пытался угрожать основателю Miscosoft Биллу Гейтсу из-за романа бизнесмена с бриджисткой из России по имени Мила Антонова, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно профилю Антоновой в LinledIn, в 2005 году она окончила университет в России, позже основала бридж-клуб в США, а затем начала работать инженером-программистом. На ролике, опубликованном в YouTube в 2010 году, женщина сообщила, что незадолго до этого встретилась с Гейтсом на турнире по бриджу и сыграла с ним партию (основатель Microsoft рассказывал, что научился этой карточной игре у своих родителей и она стала одним из его любимых увлечений).

WSJ со ссылкой на документы пишет, что Антонова хотела открыть онлайн-школу игры в бридж и искала для этого средства. Борис Николич, который тогда был советником Гейтса, познакомил женщину с Эпштейном, чтобы помочь ей привлечь финансирование. Антоновой нужно было $500 тыс. для проекта под названием BridgePlanet. В ноябре 2013 года она встретилась с Эпштейном, но тот в итоге отказался инвестировать в проект.

После неудачи женщина решила стать программистом и попросила нескольких знакомых одолжить ей деньги на учебу. Эпшейн согласился. «Когда я спросила, [почему], он ответил что-то вроде того, что он богат и хочет помогать людям, когда может», — сказала Антонова WSJ.

По словам источников издания, в 2017 году Эпштейн направил Гейтсу электронное письмо, в котором попросил основателя Microsoft возместить ему расходы на учебу Антоновой. Как сообщили собеседники, сумма «была несущественна» для обоих, но Эпштейн дал понять, что знал о тайном романе Гейтса с Антоновой, который к тому моменту уже закончился, и мог его разоблачить (основатель Microsoft тогда был женат на Мелинде Гейтс, они развелись в 2021 году после 27 лет брака).

Как пишет издание, Эпштейн пытался получить деньги у Гейтса после того, как не смог убедить того принять участие в создании многомиллиардного благотворительного фонда с JPMorgan. Несколько лет переговоров Эпштейна с JPMorgan и Гейтсом завершились безрезультатно, фонд так и не был основан.

Представитель Гейтса заявила изданию, что миллиардер не имел никаких финансовых отношений с Эпштейном. По словам Бориса Николича, они обсуждали с финансистом только вопросы благотворительности.

Гейтс в 2021 году рассказывал, что несколько раз обедал с Эпштейном, чтобы обсудить благотворительный проект, который в итоге не реализовался. Проводить с ним время и верить ему было большой ошибкой», — говорил он в интервью CNN. WSJ ранее называла одной из причин развода бизнесмена с Мелиндой Гейтс его контакты с финансистом, которые продолжались, несмотря на опасения жены по поводу этого общения. По данным The New York Times, эти отношения завязались уже после того, как Эпштейна заподзрили в преступлениях на сексуальной почве.

Эпштейна задержали в США летом 2019 года и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к занятию проституцией. В августе того же года тело финансиста нашли в камере. Судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти стало самоубийство.