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Пандемия коронавируса ,  
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Поступающих в вузы выпускников обяжут сдавать два экзамена в рамках ЕГЭ

Выпускники школ, которые собираются поступать в вузы, в этом году будут сдавать в рамках ЕГЭ только два предмета по выбору, сообщил замминистра Дмитрий Глушко. Проводить экзамен будут во всех регионах по единому расписанию
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Выпускникам 11-х классов, которые в этом году намерены продолжать обучение в вузах, нужно будет сдать два предмета в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«Им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз», — сказал замминистра. По его словам, речь идет о двух предметах по выбору — исходя из требований университета и факультета, на который хочет поступить будущий студент.

В Минпросвещения решили перенести ЕГЭ на более поздний срок
Общество
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Ведомство ранее объявило, что в связи с пандемией коронавируса проведение ЕГЭ решили перенести с 8 июня на более поздний период. В этом году его будут сдавать только те одиннадцатиклассники, кто планирует поступать в вузы. Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках Единого госэкзамена по русскому языку и математике проводить не планируется, в аттестат им выставят годовые отметки.

По словам Глушко, проводить ЕГЭ будут во всех регионах по единому расписанию для всей страны. Министерство уже подготовило его и обсуждает с профильными ведомствами. «Как определимся с датой, обнародуем», — пообещал замминистра.

Он также сообщил, что Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором разработало рекомендации по проведению экзамена в условиях коронавируса. Среди них — организовать на входе в учреждение, где будет проходить ЕГЭ, «входной фильтр», не допустить скопления учеников, дезинфицировать и проветривать помещение, обеспечить всех средствами индивидуальной защиты и так далее. В качестве еще одной меры власти решили применить способ зигзагообразной рассадки школьников на большом расстоянии друг от друга во время проведения экзамена, рассказывал ранее Глушко.

Глава Минздрава рекомендовал перенести ЕГЭ на август—сентябрь
Общество
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минпросвещения пообещало, что в ближайшие дни определится с датой проведения ЕГЭ. В Роспотребнадзоре не исключили, что он может состояться во второй половине июня. Первоначально начало основного этапа Единого госэкзамена было назначено на 25 мая, однако из-за пандемии его перенесли на 8 июня.

По данным Роспотребнадзора, всего в 2020 году ЕГЭ планировали сдавать около 797 тыс. человек, в том числе 692 тыс. выпускников этого года. Самыми популярными экзаменами по выбору среди выпускников были обществознание и физика. 

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минпросвещения, ЕГЭ
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