Поступающих в вузы выпускников обяжут сдавать два экзамена в рамках ЕГЭ

Выпускники школ, которые собираются поступать в вузы, в этом году будут сдавать в рамках ЕГЭ только два предмета по выбору, сообщил замминистра Дмитрий Глушко. Проводить экзамен будут во всех регионах по единому расписанию

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Выпускникам 11-х классов, которые в этом году намерены продолжать обучение в вузах, нужно будет сдать два предмета в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«Им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз», — сказал замминистра. По его словам, речь идет о двух предметах по выбору — исходя из требований университета и факультета, на который хочет поступить будущий студент.

Ведомство ранее объявило, что в связи с пандемией коронавируса проведение ЕГЭ решили перенести с 8 июня на более поздний период. В этом году его будут сдавать только те одиннадцатиклассники, кто планирует поступать в вузы. Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках Единого госэкзамена по русскому языку и математике проводить не планируется, в аттестат им выставят годовые отметки.

По словам Глушко, проводить ЕГЭ будут во всех регионах по единому расписанию для всей страны. Министерство уже подготовило его и обсуждает с профильными ведомствами. «Как определимся с датой, обнародуем», — пообещал замминистра.