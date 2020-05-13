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В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ЕГЭ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году может быть сдвинуто на вторую половину июня. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании Российского союза ректоров, передает ТАСС.

«Рассматривается дата проведения экзамена все-таки не в августе, а во второй декаде июня», — сказал Музаев. По его словам, сейчас проводится опрос среди регионов, чтобы выяснить, готовы ли они провести экзамены в эти сроки. Музаев уточнил, что правительству было предложено примерно шесть вариантов переноса ЕГЭ.

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минпросвещения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции решило снова скорректировать сроки ЕГЭ и объявило о переносе начала экзаменов с 8 июня на более поздний срок. Точные даты министерство планирует назвать в ближайшее время.

Сдавать ЕГЭ в 2020 году предстоит только тем выпускникам, которые планируют поступить в вуз. Остальные получат аттестаты с оценками по итогам прошедшего учебного года.

Первоначально начало основного этапа ЕГЭ было назначено на 25 мая. Позже из-за коронавируса Минпросвещения перенесло его на 8 июня.

Теги: ЕГЭ, Рособрнадзор, коронавирус
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