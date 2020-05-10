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Пандемия коронавируса ,  
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Власти предложили зигзагообразно рассаживать учеников на ЕГЭ из-за вируса

Такой способ рассадки предлагается применять в том числе с учетом того, что ученики будут сидеть на большом расстоянии друг от друга. О решении перенести даты проведения ЕГЭ в Минпросвещения сообщат после 12 мая
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором подготовило требования к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавируса. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

По его словам, в качестве одной из мер власти решили применить способ зигзагообразной рассадки школьников на большом расстоянии друг от друга во время проведения экзамена. Кроме того, предлагается перед началом ЕГЭ всем сдающим измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.

Комментируя предложение провести ЕГЭ только для поступающих в вузы, замминистра отметил, что этот экзамен в целом нужен только выпускникам, а тем, кто собирается продолжить обучение в колледжах, ЕГЭ не требуется.

В Минобрнауки назвали преждевременными разговоры об отмене ЕГЭ
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«По поводу переноса ЕГЭ: пока решений о переносе нет. <...> Мы ждем 12 мая, когда будет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две», — заявил Глушко (цитата по «РИА Новости»).

Говоря об отмене в 2020 году основного государственного экзамена (ОГЭ), замглавы Минпросвещения сказал, что такое развитие событий возможно, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится. «Мы рассматриваем различные сценарии развития эпидемиологической ситуации и готовы к тому, что ОГЭ может быть отменено, но это может случиться только при очень неблагоприятном развитии ситуации», — сообщил он (цитата по ТАСС).

6 мая «Интерфакс», ссылаясь на источник в правительстве, сообщил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом сроки проведения ЕГЭ и начало учебного года могут быть сдвинуты. Комментируя эту информацию, в Минпросвещения сообщили РБК, что «обсуждение вопросов о сроках проведения ЕГЭ ведется с привлечением экспертного сообщества и в случае принятия тех или иных решений они будут прежде всего направлены на защиту здоровья граждан и зависеть от эпидемиологической ситуации в стране».

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в этом году
Общество
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко предложил не ориентироваться на июнь в вопросе сроков проведения ЕГЭ и допустил перенос сдачи экзамена на август—сентябрь, если «ситуация будет позволять».

Об отмене ОГЭ ранее неоднократно заявлял министр просвещения Сергей Кравцов. В частности, 5 мая он сообщил, что пока принято решение о проведении только двух экзаменов для учащихся девятых классов, по русскому языку и математике, а экзамены по выбору в этом году проводиться не будут. «Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов», — сказал министр, отметив, что в таком случае ученики будут аттестованы по своим текущим оценкам.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, ЕГЭ, Минпросвещения
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