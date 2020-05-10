Власти предложили зигзагообразно рассаживать учеников на ЕГЭ из-за вируса

Такой способ рассадки предлагается применять в том числе с учетом того, что ученики будут сидеть на большом расстоянии друг от друга. О решении перенести даты проведения ЕГЭ в Минпросвещения сообщат после 12 мая

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором подготовило требования к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавируса. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

По его словам, в качестве одной из мер власти решили применить способ зигзагообразной рассадки школьников на большом расстоянии друг от друга во время проведения экзамена. Кроме того, предлагается перед началом ЕГЭ всем сдающим измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.

Комментируя предложение провести ЕГЭ только для поступающих в вузы, замминистра отметил, что этот экзамен в целом нужен только выпускникам, а тем, кто собирается продолжить обучение в колледжах, ЕГЭ не требуется.

«По поводу переноса ЕГЭ: пока решений о переносе нет. <...> Мы ждем 12 мая, когда будет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две», — заявил Глушко (цитата по «РИА Новости»).