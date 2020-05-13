Минпросвещения рекомендовало установить дистанцию между учениками школ

Согласно рекомендациям министерства о выходе на завершение учебного года, между учениками должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 м. Кроме того, недопустимо смешивать разные классы и объединять разновозрастные группы

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Министерство просвещения рекомендовало школам обеспечить дистанцию между учащимися не менее 1,5 м. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Такое положение содержится в рекомендациях по выходу на завершение учебного года, направленных ведомством в регионы.

«Важно соблюдать дистанцию не менее 1,5 м как между учениками, так и в контакте с педагогами», — говорится в рекомендациях.

Как сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко, не допускается смешение разных классов, объединение разновозрастных групп. Предлагается, чтобы за каждой учебной группой был закреплен определенный кабинет, чтобы дети минимизировали свои перемещения по зданию школы. Занятия рекомендуется начинать в различное время.