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Пандемия коронавируса ,  
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Минпросвещения рекомендовало установить дистанцию между учениками школ

Согласно рекомендациям министерства о выходе на завершение учебного года, между учениками должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 м. Кроме того, недопустимо смешивать разные классы и объединять разновозрастные группы
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Министерство просвещения рекомендовало школам обеспечить дистанцию между учащимися не менее 1,5 м. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Такое положение содержится в рекомендациях по выходу на завершение учебного года, направленных ведомством в регионы.

«Важно соблюдать дистанцию не менее 1,5 м как между учениками, так и в контакте с педагогами», — говорится в рекомендациях.

Минпросвещения отменит ОГЭ для девятиклассников из-за коронавируса
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Как сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко, не допускается смешение разных классов, объединение разновозрастных групп. Предлагается, чтобы за каждой учебной группой был закреплен определенный кабинет, чтобы дети минимизировали свои перемещения по зданию школы. Занятия рекомендуется начинать в различное время.

Глушко добавил, что необходимо организовать закупку технических средств для дезинфекции здания и обеззараживания воздуха у российских производителей.

Ректор РАНХиГС предостерег от отмены ЕГЭ по двум причинам
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Владимир Мау

Ранее в Минпросвещения сообщили, что ЕГЭ, начало которых ранее перенесли на 8 июня, перенесут на более позднюю дату. Сдавать госэкзамены будут только те, кто собирается в вузы, остальным оценки в аттестат могут выставить по итогам года. Основные государственные экзамены (ОГЭ), которые сдают ученики 9-х классов, в 2020 году отменят.

10 мая в министерстве сообщили, что вместе с Роспотребнадзором подготовили рекомендации по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса. В качестве одной из мер решено применить способ зигзагообразной рассадки школьников на большом расстоянии друг от друга во время экзаменов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Егор Губернаторов, Юлия Выродова
Теги: школы, коронавирус, Минпросвещения
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