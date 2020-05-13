Минпросвещения отменит ОГЭ для девятиклассников из-за коронавируса

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Основные государственные экзамены (ОГЭ) для учеников 9 классов в 2020 году будут отменены, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

«Для учащихся 9 классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых», — говорится в сообщении министерства.

Также Минпросвещения из-за эпидемии коронавируса перенесло Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников 11 классов с 8 июня на более позднюю дату. При этом сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые намерены поступать в вузы. Остальным оценки в аттестат могут выставить по итогам учебного года.

Изначально основной этап ЕГЭ в 2020 году должен был стартовать 25 мая, а ОГЭ — 22 мая. В конце марта Минпросвещения из-за угрозы COVID-19 перенесло начало экзаменов на 8 и 9 июня соответственно.