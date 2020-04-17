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В Минпросвещения отказались изменить организацию ЕГЭ из-за пандемии

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Эпидемия коронавируса в России не повиляет на организацию Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время брифинга 17 апреля, передает корреспондент РБК.

«Организация проведения экзаменов меняться не будет. Все меры, которые обеспечивают объективность проведения ЕГЭ, равенство возможностей для всех участников экзамена при поступлении в вузы, сохранятся», — заявил Кравцов.

Он напомнил, что сроки проведения выпускных экзаменов были перенесены, чтобы у учеников 9-х и 11-х классов, которые по всей стране находятся на дистанционном обучении, была возможность лучше подготовиться.

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Министр также отметил, что был создан проект «Моя школа в online», где в открытом доступе есть все необходимые для подготовке к итоговым аттестациям материалы. По его словам, на телеканалах «Триколор ТВ» и ОТР с 20 и 27 апреля соответственно начнутся телеуроки по подготовке к ЕГЭ. «Это существенно поможет многим выпускникам школ, в том числе живущим в отдаленных территориях», — пояснил Кравцов.

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Ранее Минпросвещение из-за коронавируса перенесло сроки начала ЕГЭ, сдвинув начало основного периода сдачи экзамена с 25 мая на 8 июня. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику. Основной этап госэкзамена завершится 29 июня. Последним резервным днем для сдачи ЕГЭ назначили 22 сентября.

Кравцов не исключал, что экзамены могут перенести повторно. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, сроки сдачи ЕГЭ могут снова сдвинуть, если из-за коронавируса сохранится угроза здоровью учителей и школьников.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Сергей Кравцов, ЕГЭ, коронавирус, экзамен
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