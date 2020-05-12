Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 73,43 (-0,44) Quote, 13:38
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 79,44 (-0,56) Quote, 13:38
У 40% работающих в «красной зоне» медиков обнаружили проблемы с психикой Общество, 21:33 Нейтральный статус для взрослых легкоатлетов стал платным Спорт, 21:19 ФАС сообщила о незначительном числе жалоб на дефицит и цены на перчатки Общество, 21:13 Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800% Общество, 21:13 Родственникам жертв пожара в больнице в Петербурге выплатят по 1 млн руб. Общество, 21:07 World Athletics определила дату старта легкоатлетического сезона Спорт, 21:00 Мэр Лондона выступил против возобновления розыгрыша АПЛ Спорт, 20:33 Власти Москвы вернули возможность оформления цифровых пропусков по СМС Общество, 20:31 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 мая Общество, 20:28 Данные о загружавших фото нацистов в «Бессмертный полк» передадут в СК Общество, 20:21 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 20:21 Дума ограничила право избираться осужденным по «дадинской статье» Политика, 20:07 Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON Технологии и медиа, 20:00 Голикова выразила надежду на улучшение эпидемиологической ситуации к лету Общество, 19:56
Общество ,  
0 

Родственникам жертв пожара в больнице в Петербурге выплатят по 1 млн руб.

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Родственникам пациентов, погибших в результате пожара в петербургской больнице Святого Георгия, выплатят по 1 млн руб. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Александр Беглов подписал постановление о выплате родственникам по 1 млн руб.», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент больница возобновила прием больных с коронавирусом, с 18:00 вторника туда начали привозить новых пациентов.

Беглов сообщил о действиях врачей при пожаре в больнице в Петербурге
Общество
Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

Пожар в петербургской больнице, которая принимает зараженных коронавирусом пациентов, произошел утром 12 мая. В результате погибли пять человек. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что, по предварительным данным, причиной пожара стало возгорание аппарата ИВЛ при коротком замыкании электрооборудования.

9 мая пожар также произошел в больнице № 50 в Москве, в результате погиб один человек. Росздравнадзор организовал проверку аппаратов ИВЛ в больницах, где произошли ЧП.

Аппараты искусственной вентиляции «Авента-М»

«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания «Уральский приборостроительный завод» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».

В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.

Теги: пожар, больница, Петербург, выплата
Материалы по теме
Беглов сообщил о действиях врачей при пожаре в больнице в Петербурге
Общество
Голикова поручила Минздраву участвовать в проверках пожаров в больницах
Общество
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter