Родственникам жертв пожара в больнице в Петербурге выплатят по 1 млн руб.

Фото: МЧС России

Родственникам пациентов, погибших в результате пожара в петербургской больнице Святого Георгия, выплатят по 1 млн руб. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Александр Беглов подписал постановление о выплате родственникам по 1 млн руб.», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент больница возобновила прием больных с коронавирусом, с 18:00 вторника туда начали привозить новых пациентов.

Пожар в петербургской больнице, которая принимает зараженных коронавирусом пациентов, произошел утром 12 мая. В результате погибли пять человек. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что, по предварительным данным, причиной пожара стало возгорание аппарата ИВЛ при коротком замыкании электрооборудования.