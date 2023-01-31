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В Москве назвали условие для возобновления авиасообщения с Грузией

Карасин сравнил с танго ситуацию с возобновлением авиасообщения с Грузией
В публичном поле вновь начался разговор о возобновлении полетов между Россией и Грузией. В Москве говорят, что готовы, но итоговое решение зависит от Тбилиси. В грузинском политическом истеблишменте мнения на этот счет расходятся
Фото: Sputnik / РИА Новости
Фото: Sputnik / РИА Новости

Россия готова возобновить авиасообщение с Грузией, однако для этого нужно согласие грузинской стороны. Об этом РБК заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин.

«Мы, естественно, обсуждаем это (возобновление авиасообщения. — РБК), обмениваемся мнениями. Но есть такая поговорка, что для танго нужны двое. И если один из участников дуэта сомневается, то давить силой не надо. Возможность такая есть, а какое будет принято решение, зависит не только от нас», — сказал сенатор.

Карасин представляет Москву в существующем с 2012 года неформальном диалоговом механизме с Тбилиси, с грузинской стороны в переговорах участвует спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.

Возможность возобновления авиасообщения была упомянута главой МИД России Сергеем Лавровым на пресс-конференции 18 января. «Рад, что у нас контакты с Грузией активно развиваются. В 2022 году ВВП Грузии вырос на 10%. В значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с Российской Федерацией, — заявил министр. — Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить и прямое авиасообщение».

В правящей партии «Грузинская мечта», которая имеет более половины мест в парламенте, эту идею поддержали. Глава партии Ираклий Кобахидзе заявил, что в России проживают около миллиона этнических грузин, а также азербайджанцы и армяне с грузинским гражданством. «Когда речь идет об облегчении положения наших граждан, мы приветствуем любое такое решение», — сказал политик в эфире канала Imedi (цитата по «РИА Новости»).

«Считаю этот вопрос очень важным, поскольку он связан с облегчением коммуникаций почти миллиона наших соотечественников, проживающих в России с членами их семей, родственниками и друзьями, проживающими в Грузии», — сказал РБК глава парламентской политической группы «Европейские социалисты» Фридон Инджия. По его словам, если российская сторона примет такое решение, то это будет не менее важным для граждан Грузии, чем безвизовый режим, который был введен Евросоюзом.

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Против возобновления авиасообщения высказалась президент Грузии Саломе Зурабишвили. «В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», — говорится в ее заявлении. Грузия — парламентская республика, и роль президента в большей степени представительская. С президентом солидарна оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), которую основал экс-президент страны Михаил Саакашвили. Член ЕНД Давид Хаджишвили заявил РБК, что «восстановление прямых рейсов из Грузии будет коллаборационизмом и предательством традиционно дружеских отношений между Грузией и Украиной». «Вместе с [основателем партии «Грузинская мечта»] Бидзиной Иванишвили Россия продвигала эту тему через формат Абашидзе — Карасин. Однако, пока продолжается война в Украине, прямое авиасообщение не может быть восстановлено, залог этого — декларируемая воля большинства населения Грузии», — сказал политик. Он подчеркнул, что его партия будет «противодействовать возобновлению авиасообщения с Россией до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и Грузии».

Москва прекратила прямые полеты в Грузию в июле 2019 года из-за масштабных протестов, которые случились после инцидента с депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым: во время открытия встречи Межпарламентской ассамблеи в парламенте Грузии он занял кресло спикера.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Грузия Россия авиация авиасообщение
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